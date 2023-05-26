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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В России выдачу биометрических загранпаспортов

26 мая 2023, 13:58
С 1 июня в России возобновят прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Заявление можно будет подать в территориальный орган МВД России, в МФЦ или через Единый портал государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Биометрические загранпаспорта содержат микрочип с уникальной персональной информацией о владельце, что упрощает его идентификацию. Приостановку выдачи объяснили недостатком необходимых микросхем, о чем было объявлено три месяца назад в Госзнаке.

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