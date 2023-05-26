В России выдачу биометрических загранпаспортов

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Заявление можно будет подать в территориальный орган МВД России, в МФЦ или через Единый портал государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.
Биометрические загранпаспорта содержат микрочип с уникальной персональной информацией о владельце, что упрощает его идентификацию. Приостановку выдачи объяснили недостатком необходимых микросхем, о чем было объявлено три месяца назад в Госзнаке.