В Роспотребнадзоре напомнили о пользе огурцов

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Овощ состоит почти на 100% из воды, которая помогает снабжать жидкостью ткани и органы и выводить лишнюю воду из организма. Употребление огурцов также полезно для работы сердца и сосудов и способствует укреплению иммунитета, пишет издание nation-news.ru со ссылкой на proOren.ru.
В то же время специалисты ведомства отметили, что огурцы накапливают пестициды, что может привести к расстройствам органов ЖКТ, печени и почек, а также вызвать отравление.