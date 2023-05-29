В Роспотребнадзоре напомнили о пользе огурцов

Овощ состоит почти на 100% из воды, которая помогает снабжать жидкостью ткани и органы и выводить лишнюю воду из организма. Употребление огурцов также полезно для работы сердца и сосудов и способствует укреплению иммунитета, пишет издание nation-news.ru со ссылкой на proOren.ru.