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Published Сегодня, 17:02

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Updated Сегодня, 17:04

В Роспотребнадзоре напомнили о пользе огурцов

29 мая 2023, 17:02
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что огурцы содержат микроэлементы, необходимые для организма: фосфор, хлор, кальций и магний.

Овощ состоит почти на 100% из воды, которая помогает снабжать жидкостью ткани и органы и выводить лишнюю воду из организма. Употребление огурцов также полезно для работы сердца и сосудов и способствует укреплению иммунитета, пишет издание nation-news.ru со ссылкой на proOren.ru.

В то же время специалисты ведомства отметили, что огурцы накапливают пестициды, что может привести к расстройствам органов ЖКТ, печени и почек, а также вызвать отравление.

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