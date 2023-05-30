МИД РФ предупредил Киев о серьёзных ответных мерах после атаки БПЛА на Москву

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Представители ведомства отметили, что такие атаки направлены только против гражданского населения и не несут смысла с военной точки зрения. Об этом пишет издание 360tv.ru.
Дипломаты указали на то, что такие действия со стороны Украины направлены на создание панических настроений среди мирных жителей России. В Министерстве подчеркнули, что западная поддержка стимулирует безрассудные преступные деяния Киева, включая акты терроризма. Представители МИДа назвали обещания стран НАТО относительно невмешательства во внутренние дела России лицемерными.