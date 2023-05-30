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Updated Сегодня, 15:50

МИД РФ предупредил Киев о серьёзных ответных мерах после атаки БПЛА на Москву

30 мая 2023, 15:45
В МИДе РФ заявили о возможных серьезных мерах в ответ на террористические атаки со стороны Украины, которые стали явными после попытки нанести удары по Москве с помощью беспилотников.

Представители ведомства отметили, что такие атаки направлены только против гражданского населения и не несут смысла с военной точки зрения. Об этом пишет издание 360tv.ru.

Дипломаты указали на то, что такие действия со стороны Украины направлены на создание панических настроений среди мирных жителей России. В Министерстве подчеркнули, что западная поддержка стимулирует безрассудные преступные деяния Киева, включая акты терроризма. Представители МИДа назвали обещания стран НАТО относительно невмешательства во внутренние дела России лицемерными.

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