МИД РФ предупредил Киев о серьёзных ответных мерах после атаки БПЛА на Москву

В МИДе РФ заявили о возможных серьезных мерах в ответ на террористические атаки со стороны Украины, которые стали явными после попытки нанести удары по Москве с помощью беспилотников.