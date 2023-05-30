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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:33

Получение согласия органов опеки на сделки с недвижимостью детей будет упрощено

30 мая 2023, 08:31
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые упростят получение согласия органов опеки и попечительства на сделки с недвижимостью детей, включая ту, которая была приобретена с использованием материнского капитала.

Как сообщили источники в Кабинете министров, такие изменения позволят обратиться за согласием через портал "Госуслуги" и получить его в электронном виде. Члены комиссии и авторы законопроекта из Минэкономразвития уверены, что это значительно ускорит процесс получения необходимого согласия, поскольку сейчас оно выдается только очно и требует много времени на оформление в бумажной форме, пишет газета “Известия”. Кроме того, в ведомстве уверены, что электронный документ будет более защищен от подделок.

Кроме того, комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила упрощение процесса продажи недвижимости, принадлежащей несовершеннолетним. В настоящее время любые сделки с имуществом несовершеннолетних требуют предварительного разрешения органов опеки и попечительства, которое выдается в бумажном виде в течение 15 дней после обращения. Однако предложенный законопроект, разработанный Минэкономразвитием в 2022 году, добавляет возможность получить такое согласие в электронном виде по запросу через портал госуслуг или в многофункциональных центрах.

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