Получение согласия органов опеки на сделки с недвижимостью детей будет упрощено

Как сообщили источники в Кабинете министров, такие изменения позволят обратиться за согласием через портал "Госуслуги" и получить его в электронном виде. Члены комиссии и авторы законопроекта из Минэкономразвития уверены, что это значительно ускорит процесс получения необходимого согласия, поскольку сейчас оно выдается только очно и требует много времени на оформление в бумажной форме, пишет газета “Известия”. Кроме того, в ведомстве уверены, что электронный документ будет более защищен от подделок.