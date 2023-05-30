Получение согласия органов опеки на сделки с недвижимостью детей будет упрощено

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Как сообщили источники в Кабинете министров, такие изменения позволят обратиться за согласием через портал "Госуслуги" и получить его в электронном виде. Члены комиссии и авторы законопроекта из Минэкономразвития уверены, что это значительно ускорит процесс получения необходимого согласия, поскольку сейчас оно выдается только очно и требует много времени на оформление в бумажной форме, пишет газета “Известия”. Кроме того, в ведомстве уверены, что электронный документ будет более защищен от подделок.
Кроме того, комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила упрощение процесса продажи недвижимости, принадлежащей несовершеннолетним. В настоящее время любые сделки с имуществом несовершеннолетних требуют предварительного разрешения органов опеки и попечительства, которое выдается в бумажном виде в течение 15 дней после обращения. Однако предложенный законопроект, разработанный Минэкономразвитием в 2022 году, добавляет возможность получить такое согласие в электронном виде по запросу через портал госуслуг или в многофункциональных центрах.