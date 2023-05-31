Победителям премии РАСО-2023 вручены награды

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В номинации «Перехват инициативы» победителями стали компания «Вкусно – и точка» – за яркую кампанию по ребрендингу, соцсеть VK – за оперативное создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств на базе Android, а также за создание цифровых решений для финансового сектора, HR, аналитики данных. Также в этой категории победил бренд МТС Travel – за выстраивание имиджа качественного сервиса и эксперта на рынке путешествий.
Победителями номинации «Бизнес-солидарность» за отстаивание коллективных интересов бизнеса, позицию за рамками защиты корпоративного бренда, стали СОНР, адвокатское бюро KR&P и Национальный ESG-альянс.
Компания “Авито” получила специальный приз председателя жюри за эффективную самоорганизацию отрасли.
В номинации «Большая повестка» лидерами стали три корпорации: “Росатом” – за реализацию проектов, связанных со стратегическими целями государства, “Сибур” – за сохранение устойчивости отрасли и ее консолидацию, X5 Group – за обеспечение продовольственной стабильности в условиях кризиса.
В номинации «Идеальный шторм» победили “Тинькофф”, “Озон” и Московская биржа, получившие премию за сохранение и развитие репутационной платформы в условиях жестких внешних вызовов.
За положительные перемены в сфере экологической репутации (номинация «Переход на зеленый») награждены РУСАЛ, “Полюс” и ГК “Дело”.
В номинации «Социализация бизнеса» определились самые эффективные социальные программы компаний. Победителями стали Х5 Group, “Авито” и Почта Банк.
За решительную трансформацию образа, быстрые и позитивные изменения представлений о бренде (номинация «Разрыв шаблона») награждены “Росатом”, “Московский метрополитен” и НСПК.
В номинации «Большие амбиции» победили винодельня “Мысхако”, “РостАгроСервис”, MarketGuru, Delorook и Divno. Им вручены призы за репутационный прорыв в сегменте МСП.
Премии в номинации «Для первого лица» за персональную репутацию руководителя бизнеса удостоены Александр Дюков (“Газпром нефть”), Федор Овчинников (“Додо Пицца”) и Владимир Потанин (“Норникель”).
Премия РАСО учреждена в 2021 году с целью популяризовать подходы к решению сложных коммуникационных задач, связанных с эффективностью бизнеса. В этом году специальными партнерами премии стали “Авито” и “Тинькофф”. Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.