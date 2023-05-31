Победителям премии РАСО-2023 вручены награды

В номинации «Перехват инициативы» победителями стали компания «Вкусно – и точка» – за яркую кампанию по ребрендингу, соцсеть VK – за оперативное создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств на базе Android, а также за создание цифровых решений для финансового сектора, HR, аналитики данных. Также в этой категории победил бренд МТС Travel – за выстраивание имиджа качественного сервиса и эксперта на рынке путешествий.