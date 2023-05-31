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Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Врач рассказала о правильном подходе к сладостям при сахарном диабете

31 мая 2023, 08:46
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, поделилась важной информацией о правильном подходе к потреблению сладостей при сахарном диабете.

Она развеяла миф о строгих ограничениях в питании для людей с этим заболеванием, таких как полный запрет на сладости и углеводы. По словам специалиста, диеты и полный отказ от сладкого являются бесполезными, пишет газета “Известия”.

Вместо полного отказа от любимых десертов, Кашух рекомендует ограничить их потребление, а также потребление общего количества сахара. Врачи рекомендуют заменить продукты с "быстрыми" углеводами на продукты, содержащие углеводы, которые расщепляются медленно, такие как цельнозерновые макароны и бурый рис, указывает она.

Однако врач подчеркивает, что для людей, страдающих сахарным диабетом, важно строить свой рацион грамотно, учитывая уровень сахара в крови и степень тяжести заболевания. Любимые "запретные" продукты также могут быть включены в рацион в разумных количествах, но только для тех, кто следит за своим здоровьем.

Кашух подчеркивает, что помимо понимания допустимого количества потребления продуктов, важно развивать более здоровые отношения с пищей в целом, такие как избегание избыточного переедания по причине стресса или использование еды в качестве вознаграждения. В этом случае, помимо эндокринолога и диетолога, психолог может сыграть важную роль.

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