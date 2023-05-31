Врач рассказала о правильном подходе к сладостям при сахарном диабете

Однако врач подчеркивает, что для людей, страдающих сахарным диабетом, важно строить свой рацион грамотно, учитывая уровень сахара в крови и степень тяжести заболевания. Любимые "запретные" продукты также могут быть включены в рацион в разумных количествах, но только для тех, кто следит за своим здоровьем.