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Гендиректор РЭО рассказал, что все экопромышленные парки будут построены в 2024 году

5 июня 2023, 16:53
Фото: reo.ru
По заявлению Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора (РЭО), к работам по строительству экопромпарков в каждом федеральном округе приступят в июне.

Глава РЭО заявил об этом в ходе пленарного заседания «Экологические приоритеты России в эпоху перемен: роль государства, возможности бизнеса и потребности общества» в рамках форума «Экология». Об этом пишет gorod55.ru.

По словам Буцаева, в Российской Федерации реализуют масштабный инфраструктурный проект — в каждом федеральном округе будут построены 8 экотехнопарков. Будущие участники проекта уже прошли процедуру оформления, готова проектно-сметная документация, осуществлена экспертиза. Разрешение на строительство ожидается по двум площадкам — по всем остальным объектам оно уже получено. Работы по строительству стартуют в июне этого года, а на 2024 год запланирована сдача всех экопромпарков, на территории которых будут размещены порядка 40 предприятий-резидентов.

Генеральный директор РЭО заявил, что формирование экономики замкнутого цикла в Российской Федерации является очередным шагом на пути реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Несколько десятков проектов уже успешно реализуются на территории России, среди них — крупнейшее предприятие по переработке полимерных материалов в Московской области.

По словам Дениса Буцаева, планы по построению экономики замкнутого цикла остались прежними, а темпы строительства заводов по обработке ТКО в России опережают план. Значения, которые были заложены в федеральном проекте, к 2024 году будут выполнены, убежден глава РЭО. Он добавил, что, невзирая на все трудности, реформа и построение системы инфраструктуры в сфере обращения с отходами — такими, как ТКО, отходы сельскохозяйственной и других видов промышленности и строительные отходы — не стоят на месте, а продолжаются. Государство в свою очередь не перестает оказывать поддержку этой отрасли.

XIV Международный форум «Экология» проводится 5−6 июня в столице России. Деловая программа, рассчитанная на два дня, включает около 30 секций. В форуме участвуют бизнесмены, представители научного сообщества, эксперты и общественные деятели. Каждый год на мероприятие съезжаются свыше 1000 человек из всех регионов Российской Федерации и нескольких зарубежных стран.

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