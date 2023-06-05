Гендиректор РЭО рассказал, что все экопромышленные парки будут построены в 2024 году

По словам Дениса Буцаева, планы по построению экономики замкнутого цикла остались прежними, а темпы строительства заводов по обработке ТКО в России опережают план. Значения, которые были заложены в федеральном проекте, к 2024 году будут выполнены, убежден глава РЭО. Он добавил, что, невзирая на все трудности, реформа и построение системы инфраструктуры в сфере обращения с отходами — такими, как ТКО, отходы сельскохозяйственной и других видов промышленности и строительные отходы — не стоят на месте, а продолжаются. Государство в свою очередь не перестает оказывать поддержку этой отрасли.