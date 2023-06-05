В Ростове «Новые люди» помогли провести праздник для особенных детей

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В этом году в рамках мероприятия также состоялся круглый стол «Особенные дети», по итогам которого «Новые люди» определили направления работы партии по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие провели на базе отдыха на левом берегу Дона. «Новые люди» организовали для детей и родителей мастер-классы по мыловарению и раскрашиванию гипсовых фигурок, раздали сладкую вату.
Одновременно с праздником прошёл круглый стол, посвящённый работе с детьми-инвалидами. Его модератором выступила Елена Котлярова — кандидат от партии «Новые люди» в депутаты Законодательного собрания Ростовской области и психолог, который сопровождает семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. Кроме того, она на личном материнском опыте знает трудности социализации ребёнка с особенностями развития.
«Этот опыт помогает нам понять, по какому пути следует идти, чтобы проблемы семей с особенными детьми получали свое разрешение. И мы готовы всячески поддерживать специалистов на этом пути», — подчеркнул руководитель ростовского регионального отделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов.
Одной из главных тем стал отдых детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники круглого стола обсудили привлечение грантовых средств на открытие творческих мастерских и развитие адаптивного спорта.
«По статистике, более половины семей, где рождаются дети-инвалиды или дети с особенностями развития, распадаются или имеют напряженный характер взаимоотношений. На плечи мам ложиться большой груз забот. Более 5 лет я сопровождаю семьи, воспитывающие особенных детей, веду для родителей психологические группы поддержки. Я иду на выборы в Законодательное собрание, чтобы представлять интересы семей, где воспитывают детей с особенностями развития», — поделилась Елена Котлярова.
По итогам встречи партия подготовит ряд изменений в законодательство, которые упростят жизнь семьям, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, по поводу введения штатных должностей тьюторов в школах.