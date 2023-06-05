В Ростове «Новые люди» помогли провести праздник для особенных детей

«По статистике, более половины семей, где рождаются дети-инвалиды или дети с особенностями развития, распадаются или имеют напряженный характер взаимоотношений. На плечи мам ложиться большой груз забот. Более 5 лет я сопровождаю семьи, воспитывающие особенных детей, веду для родителей психологические группы поддержки. Я иду на выборы в Законодательное собрание, чтобы представлять интересы семей, где воспитывают детей с особенностями развития», — поделилась Елена Котлярова.