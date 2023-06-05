ВСУ ударили по Донецку ракетой HARM

Posted Сегодня, 20:52
Published Сегодня, 20:52
Modified Сегодня, 20:57
Updated Сегодня, 20:57
Это — уже не первый случай выпуска таких ракет на территорию региона, пишет 360tv.ru. Всего в понедельник, 5 июня, было произведено 16 обстрелов с общим количеством 69 снарядов, включая атаку из РСЗО и противорадарную ракету AGM-88 HARM.
В результате нападения ранения получил 19-летний местный житель. Несколько жилых здания были повреждены.
Прошлое применение ракеты этого типа было зафиксировано в апреле текущего года.