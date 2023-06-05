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Published Сегодня, 20:52

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Updated Сегодня, 20:57

ВСУ ударили по Донецку ракетой HARM

5 июня 2023, 20:52
ВСУ атаковали Донецк, использовав американскую гиперзвуковую ракету противорадарного поражения HARM. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале мэра Донека Алексея Кулемзина.

Это — уже не первый случай выпуска таких ракет на территорию региона, пишет 360tv.ru. Всего в понедельник, 5 июня, было произведено 16 обстрелов с общим количеством 69 снарядов, включая атаку из РСЗО и противорадарную ракету AGM-88 HARM.

В результате нападения ранения получил 19-летний местный житель. Несколько жилых здания были повреждены.

Прошлое применение ракеты этого типа было зафиксировано в апреле текущего года.

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