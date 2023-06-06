13 человек в Екатеринбурге госпитализированы с отравлением роллами

Согласно сообщению ведомства, все пострадавшие средней степени тяжести были госпитализированы в инфекционное отделение стационара с 2 по 4 июня. В результате проверки выяснилось, что в пункте доставки не соблюдались необходимые требования к условиям хранения продукции. Нарушения включали отсутствие контроля температурно-влажностного режима, отсутствие маркировки и документации у части продукции, нарушение дезинфекционного режима, а также отсутствие медицинских книжек у сотрудников и другие нарушения, пишут Известия.