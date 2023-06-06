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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 11:54

13 человек в Екатеринбурге госпитализированы с отравлением роллами

6 июня 2023, 11:52
В Екатеринбурге 13 человек были доставлены в больницы с отравлением после употребления роллов, как сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Все пострадавшие были заражены сальмонеллезом.

Согласно сообщению ведомства, все пострадавшие средней степени тяжести были госпитализированы в инфекционное отделение стационара с 2 по 4 июня. В результате проверки выяснилось, что в пункте доставки не соблюдались необходимые требования к условиям хранения продукции. Нарушения включали отсутствие контроля температурно-влажностного режима, отсутствие маркировки и документации у части продукции, нарушение дезинфекционного режима, а также отсутствие медицинских книжек у сотрудников и другие нарушения, пишут Известия.

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