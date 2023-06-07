Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
После того как распался Советский Союз, каждая республика, входящая в его состав, получила новый государственный праздник — День независимости, отмечаемый, как правило, в день подписания документа о суверенитете. Для Российской Федерации такой датой стало 12 июня 1990 года.
Долгое время праздник называли Днем независимости. И только в 1998 году первый президент России Борис Ельцин, выборы которого, кстати, тоже прошли 12 июня 1991 года, предложил новое название — День России. Официально этот праздник был провозглашен в феврале 2002 года.
Вот уже более 30 лет россияне привыкли в этот день отдыхать. Особенно отрадно, когда праздник выпадает ближе к традиционным выходным, и россияне получают возможность отдыхать несколько дней. Многие уже заранее просматривают производственный календарь, чтобы узнать, насколько длинными будут выходные на День России. В 2023 году дата выпала очень удачно — на самое начало недели: понедельник. Это значит, что отдыхать будем целых три дня — в субботу, воскресенье и понедельник: 10-е, 11-е и 12-е июня соответственно.
За три дня можно провести полноценный уик-энд за городом. И многие ростовчане уже вовсю бронируют места в загородных отелях и базах отдыха, чтобы провести эти дни на природе: пожарить шашлыки, искупаться в реке, позагорать, порыбачить и насладиться прогулками по лесу и тихой охотой.
Но и в городе в эти дни происходит много интересного. С эпохи нулевых праздник приобрел по-настоящему грандиозный размах. В столице и региональных центрах с самого утра начнутся праздничные мероприятия. В городских парках пройдут выставки живописи и фотографии, состоятся культурные и исторические фестивали, мастер-классы от известных горожан — художников, режиссеров, актеров, певцов.
Очень ярко в этот день представлена программа для подрастающего поколения. В прошлом году, к примеру, прошел фестиваль спектаклей с участием особенных детей «Вместе весело шагать», была проведена информина «С чего начинается Родина». В этом году планируются различные конкурсы, флешмобы, спортивные состязания, игры, эстафеты. В программе для самых маленьких присутствуют также показы фильмов и мультфильмов.
Вечером, как правило, праздничная программа завершается большим концертом на городской площади и фейерверком. Горожане, как показывают опросы, очень любят участвовать в активных мероприятиях и с удовольствием включаются в праздничную программу вместе с детьми. Народные гуляния на День России посещают тысячи ростовчан. Погода располагает к досугу на улице, поэтому часто люди приходят в городские парки и скверы целыми семьями.