Вот уже более 30 лет россияне привыкли в этот день отдыхать. Особенно отрадно, когда праздник выпадает ближе к традиционным выходным, и россияне получают возможность отдыхать несколько дней. Многие уже заранее просматривают производственный календарь, чтобы узнать, насколько длинными будут выходные на День России. В 2023 году дата выпала очень удачно — на самое начало недели: понедельник. Это значит, что отдыхать будем целых три дня — в субботу, воскресенье и понедельник: 10-е, 11-е и 12-е июня соответственно.