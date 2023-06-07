В Банке ЗЕНИТ ежемесячный объем операций через СБП превысил 6 млрд рублей

Кроме того, в Банке ЗЕНИТ активно развивается сервис оплаты по QR-кодам через СБП. С момента его подключения во втором квартале 2022 года клиенты совершили более 353 тыс. операций на общую сумму около 826 млн рублей. Средний чек составил 2334 рубля. Только за май текущего года этим сервисом воспользовались 59 тысяч раз. Чаще всего люди оплачивали одежду, путешествия, товары для дома.