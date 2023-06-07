В Банке ЗЕНИТ ежемесячный объем операций через СБП превысил 6 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
По статистике, с января по май 2023 года пользователи «ЗЕНИТ Онлайн» вдвое чаще переводили деньги с помощью СБП на счета в Банке ЗЕНИТ, чем в прошлом году. Средняя сумма за операцию составила 4 694 рубля.
Для перевода денежных средств необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания, указать сумму. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд. Клиентам доступны переводы по номеру телефона в сторонние банки без комиссии до 350 тыс. рублей в зависимости от тарифного плана.
Кроме того, в Банке ЗЕНИТ активно развивается сервис оплаты по QR-кодам через СБП. С момента его подключения во втором квартале 2022 года клиенты совершили более 353 тыс. операций на общую сумму около 826 млн рублей. Средний чек составил 2334 рубля. Только за май текущего года этим сервисом воспользовались 59 тысяч раз. Чаще всего люди оплачивали одежду, путешествия, товары для дома.
Оплатить товары и услуги с помощью СБП можно несколькими способами. Навести камеру смартфона на QR-код, перейти в приложение «ЗЕНИТ Онлайн», ввести необходимую сумму и подтвердить операцию. Клиенты также могут открыть в приложении «ЗЕНИТ Онлайн» опцию «Платежи», выбрать СБП и функцию «Оплатить по QR-коду», навести камеру на QR-код, указать или проверить сумму и завершить покупку. Комиссия за операции не взимается.