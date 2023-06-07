В ЮФУ рассказали об инновационных подходах к преподаванию истории

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В конференции, посвященной вопросам преподавания истории студентам и школьникам, приняли участие преподаватели и студенты высших учебных заведений Юга России, а также Луганской и Донецкой народной республик. Также в обсуждении приняли участие представители министерства науки и высшего образования России и правительства Ростовской области.
Мероприятие прошло при поддержке ФГБУН «Федерального исследовательского центра Южного научного центра Российской академии наук», Правительства Ростовской области и Института истории и международных отношений ЮФУ.
Как рассказала ректор ЮФУ Инна Шевченко, обновленные по содержанию учебники истории уже находятся в разработке. Они будут представлены в традиционном и электронном формате.
«Сейчас ведется планомерная работа по созданию структуры учебника, информационной наполняемости. И только когда мы получим обратную связь от историков, которые начинают преподавать обновлённый курс с сентября, мы продолжим работу», — рассказал начальник отдела Департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки РФ Андрей Фризен.
Он добавил, что для работы над модификацией преподавания истории в школах и вузах создано четыре рабочие группы экспертного совета.
В изучении истории хорошим подспорьем являются интерактивные музеи, заметила Инна Шевченко. По ее мнению, визуализация помогает лучше понять и запомнить исторические события.
«В изучении истории важным аспектом остается такая традиционная форма, как изучение архивов, раскрытие новых страниц истории. Особенность сегодняшнего мероприятия — говорить не только об общефедеральном контексте нашей истории, но и о том, каким образом излагать историю родного края», — отметила Инна Шевченко.
Она добавила, что Южный федеральный университет уже начал работу над учебником по истории казачества. Это, пояснила ректор, федеральный проект.
Важность изучения истории малой родины поддержала и президент ЮФУ Марина Боровская.
«Важно, чтобы история становилась частью мировоззрения, когда все те события, которые происходили в прошлом, позволят опереться на эти знания, думать и обустраивать будущее», — сказала президент.
В рамках конференции пленарные заседания, сессии и круглые столы прошли сразу на нескольких площадках университета. На них обсудили методики преподавания истории в школе, историю родного края и популяризацию исторического знания.