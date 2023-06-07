В ЮФУ рассказали об инновационных подходах к преподаванию истории

В конференции, посвященной вопросам преподавания истории студентам и школьникам, приняли участие преподаватели и студенты высших учебных заведений Юга России, а также Луганской и Донецкой народной республик. Также в обсуждении приняли участие представители министерства науки и высшего образования России и правительства Ростовской области.