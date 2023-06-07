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Published Сегодня, 16:20

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Updated Сегодня, 16:23

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В ЮФУ рассказали об инновационных подходах к преподаванию истории

7 июня 2023, 16:20
Фото: ЮФУ
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы преподавания истории и исторического просвещения в России» прошла в Южном федеральном университете 7 июня.

В конференции, посвященной вопросам преподавания истории студентам и школьникам, приняли участие преподаватели и студенты высших учебных заведений Юга России, а также Луганской и Донецкой народной республик. Также в обсуждении приняли участие представители министерства науки и высшего образования России и правительства Ростовской области.

Мероприятие прошло при поддержке ФГБУН «Федерального исследовательского центра Южного научного центра Российской академии наук», Правительства Ростовской области и Института истории и международных отношений ЮФУ.

Фото: ЮФУ

Как рассказала ректор ЮФУ Инна Шевченко, обновленные по содержанию учебники истории уже находятся в разработке. Они будут представлены в традиционном и электронном формате.

«Сейчас ведется планомерная работа по созданию структуры учебника, информационной наполняемости. И только когда мы получим обратную связь от историков, которые начинают преподавать обновлённый курс с сентября, мы продолжим работу», — рассказал начальник отдела Департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки РФ Андрей Фризен.

Он добавил, что для работы над модификацией преподавания истории в школах и вузах создано четыре рабочие группы экспертного совета.

Фото: ЮФУ

В изучении истории хорошим подспорьем являются интерактивные музеи, заметила Инна Шевченко. По ее мнению, визуализация помогает лучше понять и запомнить исторические события.

«В изучении истории важным аспектом остается такая традиционная форма, как изучение архивов, раскрытие новых страниц истории. Особенность сегодняшнего мероприятия — говорить не только об общефедеральном контексте нашей истории, но и о том, каким образом излагать историю родного края», — отметила Инна Шевченко.

Она добавила, что Южный федеральный университет уже начал работу над учебником по истории казачества. Это, пояснила ректор, федеральный проект.

Фото: ЮФУ

Важность изучения истории малой родины поддержала и президент ЮФУ Марина Боровская.

«Важно, чтобы история становилась частью мировоззрения, когда все те события, которые происходили в прошлом, позволят опереться на эти знания, думать и обустраивать будущее», — сказала президент.

В рамках конференции пленарные заседания, сессии и круглые столы прошли сразу на нескольких площадках университета. На них обсудили методики преподавания истории в школе, историю родного края и популяризацию исторического знания.

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