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В ЮФУ эксперты-казаковеды обсудили положение донского казачества

8 июня 2023, 11:20
Фото: ЮФУ
Ежегодная международная стратегическая сессия «Казачество на службе Отечеству» пройдёт в Южном Федеральном Университете 8–9 июня

Для обсуждения актуальных вопросов казачества на стратегической сессии собрались казаковеды и представители казачества, в том числе и из-за рубежа. Как отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко, университет проводит мероприятие второй год подряд.

В рамках «Казачества на службе Отечеству» на площадках ЮФУ пройдут пленарные заседания, сессии, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, а также экскурсия в несколько значимых для донского казачества мест — музей «Тихий Дон», хутор Старозолотовский и станицу Старочеркасскую.

Фото: ЮФУ

«Традиции российского казачества проникают во все сферы жизни общества и государства. Они протекает во всех укладах жизни, в воспитании детей, отражаются в создании и укреплении семьи. Важно посмотреть на исторические корни, на традиции. Важно выстроить научно-исследовательский потенциал, который поможет нашим молодым людям понимать и чувствовать, что за ними мощные традиции предков. Только на этой основе можно строить новое будущее», — отметила президент ЮФУ Марина Боровская.

Фото: ЮФУ

Мероприятие посетил заместитель полномочного представителя Президента России в Южном Федеральном Округе Владимир Гурба. Он уделил особое внимание вопросу казачьего образования. Заместитель полпреда отметил, что в Ростовской области в 4 раза больше казачьих школ, чем в других регионах страны. Однако до сих пор не существует единого стандарта преподавания истории для молодых представителей казачьей культуры.

Фото: ЮФУ

Создание учебника по истории казачества стало одной из ключевых тем стратегической сессии.

«Это второй год разработки учебника. Мы взяли на себя не только экспертизу и всестороннее обсуждение в профессиональной среде, но и создание раздела, который передаёт идеологию казачьих ценностей. Это казачьи песни, фольклор, литература», — рассказала Инна Шевченко.

Также в вузе занялись подготовкой преподавателей для казаков. По словам ректора, эту функцию взяла на себя Академия педагогики и психологии ЮФУ.

Фото: ЮФУ

«Программа включает в себя все уровни кадетского образования, а также возможности внедрения просветительских общественных образовательных проектов после средней школы, подготовку учителей истории в области русского языка и литературы. Этот региональный компонент может быть внедрен уже с начальной школы», — добавила Инна Шевченко.

Фото: ЮФУ

В рамках стратегической сессии состоится церемония посвящения в казаки выпускников программы профессиональной переподготовки «Казачья сотня ЮФУ». В этом году присягу примут 20 участников ДПО — студентов и сотрудников ЮФУ.

Фото: ЮФУ
#Елена Янкевич
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