В ЮФУ эксперты-казаковеды обсудили положение донского казачества

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Для обсуждения актуальных вопросов казачества на стратегической сессии собрались казаковеды и представители казачества, в том числе и из-за рубежа. Как отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко, университет проводит мероприятие второй год подряд.
В рамках «Казачества на службе Отечеству» на площадках ЮФУ пройдут пленарные заседания, сессии, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, а также экскурсия в несколько значимых для донского казачества мест — музей «Тихий Дон», хутор Старозолотовский и станицу Старочеркасскую.
«Традиции российского казачества проникают во все сферы жизни общества и государства. Они протекает во всех укладах жизни, в воспитании детей, отражаются в создании и укреплении семьи. Важно посмотреть на исторические корни, на традиции. Важно выстроить научно-исследовательский потенциал, который поможет нашим молодым людям понимать и чувствовать, что за ними мощные традиции предков. Только на этой основе можно строить новое будущее», — отметила президент ЮФУ Марина Боровская.
Мероприятие посетил заместитель полномочного представителя Президента России в Южном Федеральном Округе Владимир Гурба. Он уделил особое внимание вопросу казачьего образования. Заместитель полпреда отметил, что в Ростовской области в 4 раза больше казачьих школ, чем в других регионах страны. Однако до сих пор не существует единого стандарта преподавания истории для молодых представителей казачьей культуры.
Создание учебника по истории казачества стало одной из ключевых тем стратегической сессии.
«Это второй год разработки учебника. Мы взяли на себя не только экспертизу и всестороннее обсуждение в профессиональной среде, но и создание раздела, который передаёт идеологию казачьих ценностей. Это казачьи песни, фольклор, литература», — рассказала Инна Шевченко.
Также в вузе занялись подготовкой преподавателей для казаков. По словам ректора, эту функцию взяла на себя Академия педагогики и психологии ЮФУ.
«Программа включает в себя все уровни кадетского образования, а также возможности внедрения просветительских общественных образовательных проектов после средней школы, подготовку учителей истории в области русского языка и литературы. Этот региональный компонент может быть внедрен уже с начальной школы», — добавила Инна Шевченко.
В рамках стратегической сессии состоится церемония посвящения в казаки выпускников программы профессиональной переподготовки «Казачья сотня ЮФУ». В этом году присягу примут 20 участников ДПО — студентов и сотрудников ЮФУ.