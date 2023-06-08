В ЮФУ эксперты-казаковеды обсудили положение донского казачества

«Традиции российского казачества проникают во все сферы жизни общества и государства. Они протекает во всех укладах жизни, в воспитании детей, отражаются в создании и укреплении семьи. Важно посмотреть на исторические корни, на традиции. Важно выстроить научно-исследовательский потенциал, который поможет нашим молодым людям понимать и чувствовать, что за ними мощные традиции предков. Только на этой основе можно строить новое будущее», — отметила президент ЮФУ Марина Боровская.