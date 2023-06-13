Врач-эндокринолог рекомендует включить в рацион морепродукты

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В беседе с «Газетой.Ru» она отмечает, что жители средиземноморских стран, благодаря особенностям своего питания, редко страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
Специалист рекомендует включить в рацион питания большое количество морепродуктов, зелени, овощей и фруктов для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Она также советует ограничить потребление красного мяса и полностью исключить переработанное мясо. Кроме того, рекомендуется употреблять птицу, кисломолочные продукты и яйца в небольшом количестве.
Эти рекомендации помогут поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также предотвращать сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, пишет газета «Известия».