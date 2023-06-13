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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Врач-эндокринолог рекомендует включить в рацион морепродукты

13 июня 2023, 11:14
Врач-эндокринолог Полина Игнатьева, подчеркивает важность потребления достаточного количества питательных веществ, витаминов и минералов для нормальной работы организма, включая сердце.

В беседе с «Газетой.Ru» она отмечает, что жители средиземноморских стран, благодаря особенностям своего питания, редко страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Специалист рекомендует включить в рацион питания большое количество морепродуктов, зелени, овощей и фруктов для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Она также советует ограничить потребление красного мяса и полностью исключить переработанное мясо. Кроме того, рекомендуется употреблять птицу, кисломолочные продукты и яйца в небольшом количестве.

Эти рекомендации помогут поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также предотвращать сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, пишет газета «Известия».

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