Врач-эндокринолог рекомендует включить в рацион морепродукты

Специалист рекомендует включить в рацион питания большое количество морепродуктов, зелени, овощей и фруктов для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Она также советует ограничить потребление красного мяса и полностью исключить переработанное мясо. Кроме того, рекомендуется употреблять птицу, кисломолочные продукты и яйца в небольшом количестве.