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РЭО организовал мастерскую переработки и раздельный сбор отходов на ПМЭФ-2023

14 июня 2023, 13:18
Фото: 1MI
Российский экологический оператор выступил экопартнером XXVI Петербургского международного экономического форума, который проходит 14−17 июня 2023 года. В рамках форума РЭО организовал раздельный сбор мусора и запустил мастерскую переработки «Зеленый фургон».

Также РЭО проведет сессию, посвященную отрасли обращения с отходами и экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ).

Как отметил гендиректор компании Денис Буцаев, участие РЭО в мероприятиях ПМЭФ стало важной составляющей их работы по формированию ЭЗЦ и развитию отрасли в целом. Он рассказал, что компания старается уделить большое внимание экологизации форума. В частности, проводит раздельный сбор отходов, чтобы участники могли стать приверженцами осознанного потребления и попробовали перейти на более экологичную модель поведения. Для наглядной демонстрации того, как мусор можно использовать повторно, РЭО установил мастерскую переработки «Зеленый фургон».

«И, конечно, это наша отраслевая сессия, на которой мы подведем промежуточные итоги реформы и обсудим основные направления создания экономики замкнутого цикла в России», — сообщил Буцаев.

Сессия РЭО «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» пройдет 15 июня в 09:00. В мастерской компании продемонстрируют станки для переработки пластика и проведут мастер-классы по апсайклингу, пошиву экосумок и изготовлению новых предметов из пластика. Посмотреть экспонаты можно будет в любой день форума. Фургон располагается рядом с пунктом контроля и досмотра в зоне G.

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