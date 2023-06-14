РЭО организовал мастерскую переработки и раздельный сбор отходов на ПМЭФ-2023

Сессия РЭО «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» пройдет 15 июня в 09:00. В мастерской компании продемонстрируют станки для переработки пластика и проведут мастер-классы по апсайклингу, пошиву экосумок и изготовлению новых предметов из пластика. Посмотреть экспонаты можно будет в любой день форума. Фургон располагается рядом с пунктом контроля и досмотра в зоне G.