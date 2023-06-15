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Александр Соколов: «Траст» планирует дополнительно собрать от 100 до 140 млрд

15 июня 2023, 13:23
Фото: 1MI
В рамках новой стратегии «Траст» планирует дополнительно собрать еще 100 млрд рублей.

Об этом президент — председатель правления банка непрофильных активов Александр Соколов рассказал в интервью «Интерфаксу».

«Дополнительно мы рассчитываем собрать от 100 до 140 млрд рублей в горизонте 2024–2026 годов. Эти цифры ориентировочные, так как ряд активов мы можем продать на торгах существенно дороже, и мы на это рассчитываем», — уточнил он.

На текущий момент банк непрофильных активов исполнил действующую стратегию — собрать 482 млрд рублей до конца 2023 года — на 90%, отметил Александр Соколов. Напомним, срок работы стратегии «Траста» был продлен ЦБ РФ с конца 2023 года до 2027 года.

«Период времени, в течение которого мы должны реализовать стратегию, продлен до конца 2026 года в силу множества происходящих событий. Но мы можем выполнить финансовую часть стратегии. На последней миле мы очень зависим от небольшого набора достаточно крупных сделок», — сказал Александр Соколов.

То есть если эти сделки будут реализованы, стратегический план будет выполнен на 100% и, может быть, даже перевыполнен.

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