rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Изображение материала

Александр Тарновский рассказал о новых практиках формирования корпоративной культуры

15 июня 2023, 14:36
Фото: Страховой Дом ВСК
Социальная ответственность — ключевой элемент корпоративной культуры Страхового Дома ВСК, компания активно реализует проекты, направленных на поддержку и заботу о своих сотрудниках и их семьях.

Об этом рассказал генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский в рамках своего выступления на сессии ПМЭФ 2023 «Будут люди — будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию».

В рамках сессии члены правительства, представители частного бизнеса и отраслевых союзов обсудили проблему повышения рождаемости в стране, способы реализации задач социальной поддержки семей на государственном уровне, а также инициативы частного бизнеса в сфере демографической политики.

Одной их ключевых тем сессии стал вопрос повышения рождаемости в стране. ВСК активно поддерживает своих сотрудниц, находящихся в декретном отпуске — на сегодняшний день в компании более 600 будущих мам. Страховой Дом ВСК запустил корпоративную программу, направленную на улучшение физического и психологического здоровья сотрудниц, их адаптацию после завершения декрета. В рамках проекта с семьями работают: тренер по послеродовому восстановлению, нутрициолог, который дает полезные советы по питанию мам и малышей, семейные психологи.

Страховой Дом ВСК входит в число крупных российских компаний, для которых семейно-ориентированные практики являются ключевым инструментом работы с коллективом.

На сегодняшний день в ВСК работает почти 7 тыс. человек, среди них 30% — это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. В компании действует более 20 программ и инициатив для поддержки сотрудников и их семей, среди которых в том числе и нематериальные способы мотивации.

Например, в 2022 году компания запустила социальный проект «Забота на работе», который объединил 7 важных для команды видов помощи и поддержки персонала. Так, сотрудники могут путешествовать вместе со своими семьями — на территории дома приемов ВСК для них оборудованы дома для отдыха и разработана экскурсионная программа. В прошлом году компания организовала выезд для 650 своих сотрудников со всей страны — из Волгограда, Благовещенска, Магадана, Хабаровска. В 2023 году в планах ВСК принять не менее 1000 гостей из различных регионов России.

Также сотрудники ВСК имеют возможность при необходимости обратиться за помощью в поиске медицинских препаратов в случае сложного заболевания. С момента запуска программы весной 2022 года было обработано более 500 обращений. Для сотрудников и членов их семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, организована корпоративная служба психологической поддержки.

Еще один интересный проект ВСК — вручение сотрудникам корпоративных наград. Родителям специалистов от лица руководства компании направляются благодарственные письма, где топ-менеджеры ВСК выражают признательность за вклад их детей в развитие бизнеса и выдающиеся достижения.

Также в ВСК реализуются специальные проекты для более чем 5 тыс. детей сотрудников. Это и анимационные программы в рамках субботников, и творческие конкурсы, новогодние поздравления, спортивные мероприятия. В этом году в компании пройдет первая стажировка для подростков в возрасте 15-16 лет. Это учебный проект для детей сотрудников из различных филиалов, которые сейчас выбирают свою будущую профессию и ВУЗ. Школьники попробуют свои силы в отделе андеррайтинга, в продажах, урегулировании убытков и разработке новых цифровых продуктов.

«ВСК постоянно находится в контакте с сотрудниками компании. Мы регулярно проводим опросы, получаем обратную связь, прислушиваемся к просьбам и стараемся удовлетворить приоритетные пожелания команды. Социальные проекты помогают выстроить человекоцентричный подход — ведь корпоративная культура оказывает позитивное влияние не только на атмосферу внутри коллектива, но и на продуктивность работы в целом. В компании с начала реализации данной HR-стратегии уровень текучести кадров сократился до 15%, а лояльность сотрудников и happy index выросли до 82%», — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Подпишитесь
Вассерман рассказал, сможет ли чернобыльская радиоактивная пыль попасть в Ростов
Сегодня, 08:40
Эколог разъяснил, почему в водоемах Ростовской области летом лучше не купаться
Сегодня, 10:35
Последствия ДТП устраняют на скованной пробкой трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 10:00
«Светофор горит зеленым»: почему ростовчане вынуждены проползать под поездом
Сегодня, 12:24
Ванна Клеопатры: в Сеть слили кадры с купанием голых работников на донском молзаводе
Сегодня, 12:01
«Новые люди» помогли ростовским предпринимателям создать оригинальный бизнес-проект
Сегодня, 06:44