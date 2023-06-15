Армейская авиационная бригада Ростовской области стала “Гвардейской”

Бригада давно зарекомендовала себя как эффективное подразделение и продолжает это доказывать и сегодня. Группы десантирования бригады на вертолетах Ми-8 и Ми-35 выполняли боевые задачи по высадке десанта на аэродроме «Гостомель», тыловые и инженерно-технические службы осуществляли полевой ремонт и обслуживание авиационной техники вне базового аэродрома и на площадках подскока.