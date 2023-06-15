rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Изображение материала

Армейская авиационная бригада Ростовской области стала «Гвардейской»

15 июня 2023, 13:52
Фото: donland.ru
Армейская авиационная бригада Ростовской области стала “Гвардейской”
Армейская авиационная бригада Южного военного округа, дислоцированная в Ростовской области, стала гвардейской. В торжественной церемонии вручения Георгиевской знаменной ленты принял участие заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Во время торжественной церемонии, которая проходила на аэродроме авиационной части, командующий армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Николай Гостев прикрепил к боевому знамени воинской части Георгиевскую знаменную ленту.

Бригада давно зарекомендовала себя как эффективное подразделение и продолжает это доказывать и сегодня. Группы десантирования бригады на вертолетах Ми-8 и Ми-35 выполняли боевые задачи по высадке десанта на аэродроме «Гостомель», тыловые и инженерно-технические службы осуществляли полевой ремонт и обслуживание авиационной техники вне базового аэродрома и на площадках подскока.

Как отметил заместитель главы региона Вадим Артемов, жители Ростовской области будут всегда благодарны за помощь в тушении лесных пожаров в 2017 и в 2021 годах, а также за выполнение боевых задач сегодня.

— В настоящее время вы с честью выполняете боевые задачи на Запорожском, Херсонском, Луганском, Донецком операционных направлениях, проявляя при этом мужество и отвагу, — добавил Вадим Артемов.

В процессе торжественной церемонии отличившиеся в специальной военной операции военнослужащие, получили от командующего государственные и ведомственные награды.

Вадим Артемов подчеркнул, что наименование «Гвардейская» — это не только большая честь, но и большая ответственность.

— Вам есть на кого равняться! Ваши деды и прадеды в составе 12-й гвардейской Донской казачьей кавалерийской дивизии, 5-го гвардейского Донского казачьего корпуса героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками и вы — достойные продолжатели подвигов казаков-гвардейцев! — сказал Вадим Артемов.

Добавим, что почетное наименование «Гвардейская» было присвоено бригаде армейской авиации Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2023 года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом авиационной бригады в боевых действиях, защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

#Елена Янкевич
Подпишитесь
Вассерман рассказал, сможет ли чернобыльская радиоактивная пыль попасть в Ростов
Сегодня, 08:40
Эколог разъяснил, почему в водоемах Ростовской области летом лучше не купаться
Сегодня, 10:35
Последствия ДТП устраняют на скованной пробкой трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 10:00
«Светофор горит зеленым»: почему ростовчане вынуждены проползать под поездом
Сегодня, 12:24
Ванна Клеопатры: в Сеть слили кадры с купанием голых работников на донском молзаводе
Сегодня, 12:01
«Новые люди» помогли ростовским предпринимателям создать оригинальный бизнес-проект
Сегодня, 06:44