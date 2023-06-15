Армейская авиационная бригада Ростовской области стала “Гвардейской”

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Во время торжественной церемонии, которая проходила на аэродроме авиационной части, командующий армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Николай Гостев прикрепил к боевому знамени воинской части Георгиевскую знаменную ленту.
Бригада давно зарекомендовала себя как эффективное подразделение и продолжает это доказывать и сегодня. Группы десантирования бригады на вертолетах Ми-8 и Ми-35 выполняли боевые задачи по высадке десанта на аэродроме «Гостомель», тыловые и инженерно-технические службы осуществляли полевой ремонт и обслуживание авиационной техники вне базового аэродрома и на площадках подскока.
Как отметил заместитель главы региона Вадим Артемов, жители Ростовской области будут всегда благодарны за помощь в тушении лесных пожаров в 2017 и в 2021 годах, а также за выполнение боевых задач сегодня.
— В настоящее время вы с честью выполняете боевые задачи на Запорожском, Херсонском, Луганском, Донецком операционных направлениях, проявляя при этом мужество и отвагу, — добавил Вадим Артемов.
В процессе торжественной церемонии отличившиеся в специальной военной операции военнослужащие, получили от командующего государственные и ведомственные награды.
Вадим Артемов подчеркнул, что наименование «Гвардейская» — это не только большая честь, но и большая ответственность.
— Вам есть на кого равняться! Ваши деды и прадеды в составе 12-й гвардейской Донской казачьей кавалерийской дивизии, 5-го гвардейского Донского казачьего корпуса героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками и вы — достойные продолжатели подвигов казаков-гвардейцев! — сказал Вадим Артемов.
Добавим, что почетное наименование «Гвардейская» было присвоено бригаде армейской авиации Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2023 года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом авиационной бригады в боевых действиях, защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.