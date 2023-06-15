Евгения Приз: «Профилактика заболеваний позволит сохранить здоровье ростовчан»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
О приоритетных направлениях в работе медучреждения, об опасных болезнях, их диагностике и лечении, а также о необходимости профилактических осмотров рассказала в беседе с корреспондентом RostovGazeta главный врач поликлиники № 5 в Ростове Евгения Приз.
— Большая часть работы поликлиник сегодня сосредоточена на профилактике. Она включает в себя проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, как детского, так и взрослого населения. В том числе сегодня в поликлиниках можно пройти и углубленную диспансеризацию — для пациентов, переболевших коронавирусом. Также, в профилактическую работу входит вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
— Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает исследования биохимического анализа крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурацию), спирометрию, рентген грудной клетки и прием терапевта. При необходимости врач может провести тест с шестиминутной ходьбой и анализ крови на Д-димер. Этот анализ крови покажет, есть ли в кровяном русле маленькие сгустки крови, которые впоследствии могут закупорить сосуды. Если в анализах пациента будут выявлены отклонения, то его направляют на второй этап. Здесь уже проводится эхокардиография, компьютерная томограмма легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
— В прошлом году из трех тысяч пациентов поликлиники, которые прошли углубленную диспансеризацию, лишь 10% были направлены на второй этап. Поэтому бояться выявления заболеваний ни в коем случае не стоит. Дело в том, что многие «опасные» болезни не появляются в одночасье. Зачастую, они развиваются годами. А выявление недуга на ранних стадиях — это всегда хорошо. Поэтому сегодня большая часть работы поликлиники сосредоточена именно на профилактических мерах.
— Профилактика позволяет сработать на опережение. Ведь на диспансеризации и медосмотрах нередко диагностируются тяжелые патологии на ранних стадиях. Многим, благодаря своевременному выявлению болезни, удается избежать развития хронических форм. Судите сами — зачастую, выявление злокачественных новообразований на ранней стадии позволяет спасти человеку жизнь. А таких случаев, когда онкологию выявляли при диспансеризации, к сожалению, много. Радует, что люди стали понимать это. И более серьезно относиться к своему здоровью. Многие сейчас для прохождения диспансеризации обращаются сами.
Да и мы не стоим на месте, совершенствуемся. Для прохождения диспансеризации у нас работают отдельные кабинеты. Выделены отдельные часы. Назначены отдельные специалисты. Все это сделано для того, чтобы работающие люди не стояли в очередях, а в короткие сроки получили исчерпывающую информацию о своем здоровье.
— Онкология и сердечно-сосудистые заболевания — это два гиганта медицины по инвалидизации и смертности населения. И, особенно с возрастом, эти две категории заболеваний могут пересекаться.
— Следует понимать, что сердечная недостаточность — это не отдельное заболевание. Это состояние, которое венчает практически любую сердечно-сосудистую патологию. А их — великое множество. Это и врожденные и приобретенные пороки сердца, и перенесенные инфаркты, и воспалительные заболевания сердца, и нарушения сердечного ритма, и длительно текущая артериальная гипертензия и многое другое. У сердечной недостаточности всегда есть серьезная причина.
Поэтому борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией — одно из ключевых направлений национального проекта, который реализуется в России. В рамках нацпроекта есть программа, согласно которой, люди, перенесшие инфаркты, инсульты и другие тяжелые формы сердечно-сосудистых катастроф, обеспечиваются бесплатными лекарствами.
— При малейших подозрениях, пациенту следует сразу обратиться к участковому терапевту. А он уже примет решение о дальнейшей маршрутизации. В зависимости от результатов осмотра, может направить пациента к кардиологу или на консультацию в кардиологический центр. Но начинать надо именно со своего участкового терапевта или семейного врача.
Следует понимать, что хорошее здоровье — это самая большая ценность в жизни. Но наряду с соблюдением правил здорового образа жизни, немаловажное внимание стоит уделять профилактике — своевременному прохождению медицинских осмотров и диспансеризации. Именно эти профилактические меры позволят отложить развитие серьезных болезней или вовсе предотвратить их появление.