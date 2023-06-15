Евгения Приз: «Профилактика заболеваний позволит сохранить здоровье ростовчан»

— В прошлом году из трех тысяч пациентов поликлиники, которые прошли углубленную диспансеризацию, лишь 10% были направлены на второй этап. Поэтому бояться выявления заболеваний ни в коем случае не стоит. Дело в том, что многие «опасные» болезни не появляются в одночасье. Зачастую, они развиваются годами. А выявление недуга на ранних стадиях — это всегда хорошо. Поэтому сегодня большая часть работы поликлиники сосредоточена именно на профилактических мерах.