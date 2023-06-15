В РЭО рассказали о поддержке концессий по проектам ТКО со стороны государства

Вице-премьер Виктория Абрамченко, также присутствовавшая на сессии, подчеркнула важность привлечения инвестиций в данную отрасль и обеспечения их возврата инвесторам. Она отметила: «Нам необходимо обеспечить не только поддержку проектов на их старте, но и их окупаемость. Все представители бизнеса сегодня говорят об этом. Гарантии окупаемости этих инвестиций должны быть. Я считаю, что в дальнейшем государству необходимо об этом думать и работать».