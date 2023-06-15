В РЭО рассказали о поддержке концессий по проектам ТКО со стороны государства

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам», которая состоялась в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также рассказал о высоком спросе на предоставление льготных займов инвесторам из средств от размещаемых облигаций РЭО с субсидированием купона. Эта мера поддержки используется при реализации проектов концессионерами.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, также присутствовавшая на сессии, подчеркнула важность привлечения инвестиций в данную отрасль и обеспечения их возврата инвесторам. Она отметила: «Нам необходимо обеспечить не только поддержку проектов на их старте, но и их окупаемость. Все представители бизнеса сегодня говорят об этом. Гарантии окупаемости этих инвестиций должны быть. Я считаю, что в дальнейшем государству необходимо об этом думать и работать».
Буцаев добавил: «В общей сложности в рамках концессий в России в настоящее время на разных этапах создания или реконструкции находятся объекты, способные обрабатывать 10 миллионов тонн отходов. Мы стремимся структурировать проекты, включая комплексные объекты обработки и утилизации, в соответствии с требованиями правительства. В данный момент у нас есть пайплайн проектов на сумму 149 миллиардов рублей, при этом правительство разрешило нам привлечь 100 миллиардов рублей».
Он отметил, что планируется ввести в эксплуатацию две трети объектов к 2024 году. Однако конечный срок реализации инвестиционной стадии всех текущих концессий — 2026 год.
Глава Российского экологического оператора, обратив внимание на этот вопрос, указал, что для успешной реализации концессионных проектов отрасли требуются финансовые ресурсы, более доступные, чем те, которые предлагает рынок для кредитования. Ставка на инвестиционные ресурсы варьируется от 11,5% до 14% и зависит от статуса заемщика, а ожидаемый срок окупаемости — 8 лет.
Буцаев рассказал о достижении соглашения о том, что государство компенсирует 90% от ключевой ставки инвестору. «Таким образом, мы получаем деньги на финансовом рынке по текущим рыночным ставкам, а инвесторам предоставляем по субсидированной ставке, которая составляет 5%», — заключил глава РЭО.