Глава РЭО рассказал, на какие проекты пойдут 11,3 млрд руб. с размещения облигаций

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Сообщается, что облигации были размещены 15 июня. Полученные от размещения средства ППК вложит в модернизацию объектов ГК «Ситиматик», производственная мощность которых составляет 1,56 миллиона тонн в год, пишет udm-info.ru. Таким образом, выборка вторичных ресурсов увеличится до 10 — 21% от входящего потока отходов. Это повысит стабильность и эффективность работы мусоросортировочных комплексов компании, расположенных на территории шести регионов. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
РЭО был учрежден по указу президента России от 14 января 2019 года. ППК была создана в целях формирования в стране комплексной системы обращения с бытовыми отходами, направленной на сокращение объемов отправляемого на полигоны мусора. Этот фактор существенно снизит экологическую нагрузку на население.
Национальный проект «Экология» предусматривает достижение 100%-ной сортировки ТКО к 2030 году. Также к этому сроку необходимо в два раза сократить количество ТКО, подлежащих захоронению. Чтобы выполнить установленные в рамках нацпроекта показатели, необходимо сформировать в стране экономику замкнутого цикла.