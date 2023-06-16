rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Изображение материала

Глава РЭО рассказал, на какие проекты пойдут 11,3 млрд руб. с размещения облигаций

16 июня 2023, 08:36
Фото: 1MI
ППК «Российский экологический оператор» поддержал инфраструктурные инвестпроекты, реализуемые в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предоставив заем в размере 11,3 миллиарда рублей за счет средств, полученных от размещения облигаций.

Сообщается, что облигации были размещены 15 июня. Полученные от размещения средства ППК вложит в модернизацию объектов ГК «Ситиматик», производственная мощность которых составляет 1,56 миллиона тонн в год, пишет udm-info.ru. Таким образом, выборка вторичных ресурсов увеличится до 10 — 21% от входящего потока отходов. Это повысит стабильность и эффективность работы мусоросортировочных комплексов компании, расположенных на территории шести регионов. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

РЭО был учрежден по указу президента России от 14 января 2019 года. ППК была создана в целях формирования в стране комплексной системы обращения с бытовыми отходами, направленной на сокращение объемов отправляемого на полигоны мусора. Этот фактор существенно снизит экологическую нагрузку на население.

Национальный проект «Экология» предусматривает достижение 100%-ной сортировки ТКО к 2030 году. Также к этому сроку необходимо в два раза сократить количество ТКО, подлежащих захоронению. Чтобы выполнить установленные в рамках нацпроекта показатели, необходимо сформировать в стране экономику замкнутого цикла.

Подпишитесь
В Сети появилось видео затора у терминалов на открытом 15 июня Путиным обходе Аксая
Вчера, 20:23
В донском МВД подтвердили, что один из «веселых молочников» работал полицейским
Сегодня, 04:40
Мирон Мержанов: как жил личный архитектор Сталина из ростовской Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 04:23
Урбанист рассказал, почему Ростовской области выгодны платные дороги
14 июня 15:31
Два военных грузовика слетели с трассы в Ростовской области 15 июня
Вчера, 18:22
Где ловить рыбу в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 04:43