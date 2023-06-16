Глава РЭО рассказал, на какие проекты пойдут 11,3 млрд руб. с размещения облигаций

Сообщается, что облигации были размещены 15 июня. Полученные от размещения средства ППК вложит в модернизацию объектов ГК «Ситиматик», производственная мощность которых составляет 1,56 миллиона тонн в год, пишет udm-info.ru. Таким образом, выборка вторичных ресурсов увеличится до 10 — 21% от входящего потока отходов. Это повысит стабильность и эффективность работы мусоросортировочных комплексов компании, расположенных на территории шести регионов. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.