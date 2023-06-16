Цифровое лето: Tele2 предлагает ростовчанам 3 месяца бесплатного домашнего интернета

Специальное предложение — три месяца бесплатно — в Ростове-на-Дону доступно клиентам тарифных планов «Мой онлайн», «Мой онлайн +», Black и Premium при первом подключении независимо от выбранной скорости передачи данных. Далее стоимость услуги составит от 250 рублей в месяц за 100 Мбит/с до 350 рублей за 500 Мбит/с. Кроме того, для абонентов предусмотрен еще один бонус — отличные фильмы и ТВ‑каналы от онлайн-кинотеатра Wink.