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Published Сегодня, 11:27

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Цифровое лето: Tele2 предлагает ростовчанам 3 месяца бесплатного домашнего интернета

16 июня 2023, 11:27
Фото: Теле2
Компания Tele2 предлагает клиентам подключить домашний интернет и цифровое телевидение от компании на специальных условиях. При первом обращении абоненты смогут бесплатно пользоваться услугой в течение трех месяцев.

Tele2 заботится о своих клиентах и предлагает им объединить оплату сотовой связи, домашнего интернета и цифрового телевидения в одном месте. Теперь абоненты оператора могут добавить к своему тарифу фиксированный интернет и оплачивать услуги со счета мобильного телефона.

Специальное предложение — три месяца бесплатно — в Ростове-на-Дону доступно клиентам тарифных планов «Мой онлайн», «Мой онлайн +», Black и Premium при первом подключении независимо от выбранной скорости передачи данных. Далее стоимость услуги составит от 250 рублей в месяц за 100 Мбит/с до 350 рублей за 500 Мбит/с. Кроме того, для абонентов предусмотрен еще один бонус — отличные фильмы и ТВ‑каналы от онлайн-кинотеатра Wink.

Ориентируясь на потребности пользователей и технические возможности оборудования, Tele2 предлагает два варианта подключения домашнего интернета:

— стандартный LAN — обеспечивает подключение к сети через классическую витую пару со скоростью до 100 Мбит/с. Для этого варианта пользователь может использовать имеющийся у него Wi-Fi-роутер;

— высокоскоростной GPON — подключение через выделенный оптоволоконный канал, который обладает высокой пропускной способностью и стабильной скоростью передачи данных до 500 Мбит/с. В этом случае потребуется оптический роутер, который можно арендовать или взять у оператора в рассрочку, а также приобрести сразу при подключении услуги.

Оставить заявку домашний интернет и цифровое телевидение от Tele2 можно в салоне связи, мобильном приложении и личном кабинете на сайте оператора. Для этого необходимо проверить наличие технической возможности подключения по адресу, выбрать необходимую скорость передачи данных, удобную дату и время установки оборудования.

Подробнее об условиях на сайте tele2.ru.

 

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