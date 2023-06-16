Конечно, школьники и студенты — это кадры без определенной квалификации. Поэтому и труд для них предусмотрен такой, который не требует навыков и опыта. Например, каждый мальчик хоть раз помогал папе собирать мебель, ремонтировать квартиру, чинить автомобиль, поэтому легко может устроиться временным помощником в автосервис, цех по сборке мебели, в стройбригаду — там всегда нужны лишние руки. Девушки могут раздавать рекламную продукцию на акциях.