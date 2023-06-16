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В каких сферах подростки и студенты Ростова-на-Дону могут подработать летом

16 июня 2023, 12:01
Фото: 1MI
В каких сферах подростки и студенты Ростова-на-Дону могут подработать летом
Учебный год в школах и вузах закончился, впереди летние каникулы. Но не все подростки планируют летом 2023 года отдыхать, многие хотят найти подработку в Ростове-на-Дону. Какую подработку сегодня предлагают школьникам и студентам? Подробнее читайте в нашем материале.

Действительно, сегодня многие школьники стремятся найти подработку на лето. Такова современная реальность: дети хотят большей финансовой независимости. Оно и понятно, сегодня у детей гораздо больше потребностей: это и модные гаджеты, и подписка на учебный и развлекательный контент, и хобби, и растущие с каждым днем варианты досуга, и многое-многое другое.

Не всегда родители могут дать ребенку деньги на дополнительные удовольствия и порой предлагают ему самому заработать и накопить, к примеру на новый самокат. Другие же родители делают то же самое, только из других побуждений — более практического характера: пытаются с ранних лет привить подростку финансовую грамотность, научить его ценить труд, рационально распоряжаться деньгами.

Так или иначе, сегодня детский труд уже никого не смущает и не удивляет. Более того, на рынке труда образовалась определенная ниша работодателей, которые вполне легально предлагают несовершеннолетним подработку, соразмерную их возможностям, имеющимся умениям и навыкам.

Отметим, что все правовые моменты в этом вопросе разрешаются при помощи 63-й статьи Трудового кодекса РФ.

В каких сферах подростки и студенты Ростова-на-Дону могут подработать летомВ каких сферах подростки и студенты Ростова-на-Дону могут подработать летом
В каких сферах подростки и студенты Ростова-на-Дону могут подработать летом
Фото: piqsels.com

Подработка в Ростове-на-Дону без опыта

Конечно, школьники и студенты — это кадры без определенной квалификации. Поэтому и труд для них предусмотрен такой, который не требует навыков и опыта. Например, каждый мальчик хоть раз помогал папе собирать мебель, ремонтировать квартиру, чинить автомобиль, поэтому легко может устроиться временным помощником в автосервис, цех по сборке мебели, в стройбригаду — там всегда нужны лишние руки. Девушки могут раздавать рекламную продукцию на акциях.

А ещё подростков часто приглашают на работу ивент-агентства: развлекать маленьких гостей на детских праздниках. Также как вариант можно рассмотреть подработку курьером, правда для этого нужно хорошо знать город, но можно договориться на работу в определенном районе.

Подработка в Ростове-на-Дону с ежедневной оплатой

Форма оплаты при временной подработке может быть разной. Школьник или студент может заключить договор на три летних месяца, пока идут каникулы, и получать зарплату раз в месяц.

Для тех, кого не устраивает такой вариант, работодатель может предложить оплату по неделям или даже ежедневно. Такой формат предусматривает большую свободу подростка и, как правило, предусматривает какое-то разовое выполнение объема работ. Это, к примеру, может быть расклейка объявлений, раздача листовок, работа аниматором на рекламном мероприятии и пр.

Подработка в Ростове-на-Дону, если тебе нет 18

Согласно российскому законодательству, только с 18 лет (с момента наступления совершеннолетия) молодой человек может самостоятельно заключать трудовой договор и работать полную неделю. До этого возраста трудоустройство несовершеннолетнего будет производиться с соблюдением ряда условий: труд должен быть легким, необременительным, не наносящим вреда ребенку. До 15 лет можно устроиться на подработку только с согласия родителя или опекуна.

Лица до 18 лет — это, как правило, не студенты, а школьники или учащиеся специальных учебных заведений. Они могут выбрать подработку в любой сфере, которую позволяют им навыки или умения. Если же с поиском работы возникают трудности, есть резон обратиться в центр занятости населения (ЦЗН) — там иногда предлагают подработку молодежи.

Подработка в Ростове-на-Дону без опытаПодработка в Ростове-на-Дону без опыта
Подработка в Ростове-на-Дону без опыта
Фото: 1MI

Подработка в Ростове-на-Дону на дому

Школьники и студенты, как правило, энергичны и мобильны. Это дает им преимущество, и их часто приглашают на подработку, где нужно много двигаться. Это, к примеру, курьеры или аниматоры. Но есть ребята, которые в силу, возможно, состояния здоровья ищут подработку дома. Надомный труд, в принципе, всегда был востребован.

И сейчас на рынке можно найти немало предложений — к примеру, делать заготовки для украшений или мягких игрушек. Часто надомных сотрудников без специальных навыков и опыта ищут бизнесмены со статусом «индивидуальный предприниматель», производящие какие-либо хендмейд-товары.

Идеи удаленной подработки, которые подходят студентам и подросткам

Вся проблема состоит в том, что удаленная работа сегодня направлена на специалистов: программистов, журналистов, маркетологов и пр. Студентам и школьникам данная ниша пока не подходит. Но работу, для которой нужен только ноутбук и интернет, юношам и девушкам все же найти можно.

Ребята, которые хорошо пишут, могут зарабатывать, работая копирайтерами, операторами в call-центрах, обработчиками заявок и пр. Как правило, такая работа на сайтах трудоустройства помечена значком «Можно без опыта» или «Отклик без резюме».

Где искать вакансии о подработке в Ростове-на-Дону и удаленно

Практика показывает, что ростовские студенты и школьники чаще всего ищут и находят работу на федеральных сайтах hh.ru и «Авито». Также возле вузов и специальных учебных заведений работодатели расклеивают объявления о работе, на которую приглашают именно ребят без опыта. Местные газеты тоже в этом случае могут сослужить хорошую службу — там много предложений именно от компаний региона.

Где искать вакансии о подработке в Ростове-на-Дону и удаленноГде искать вакансии о подработке в Ростове-на-Дону и удаленно
Где искать вакансии о подработке в Ростове-на-Дону и удаленно
Фото: pxhere.com

Как не оказаться в лапах мошенников

Юные граждане, которые делают только первые шаги на поприще трудовой деятельности, являются очень лакомым куском для непорядочных работодателей, а то и вовсе аферистов. По их мнению, детям можно недоплатить или вообще не заплатить, и те не смогут ничего сделать, поскольку зачастую не знают азов юридической грамотности и, что самое главное, не имеют права на разбирательства, поскольку договор о работе был устным. Самое важное, что нужно знать в этом случае, — всегда ставить в известность взрослых о своем решении подработать и просить у них совета на каждом этапе.

#Ростов-на-Дону#Работа#Студенты#Подростки
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