Ольга Сорокина представила взгляд ВСК на цифровую трансформацию бизнеса

Среди потребителей финансовых услуг с каждым годом растет востребованность онлайн-сервисов. Сейчас человеку важна возможность получить услугу удаленно и быстро, сделав несколько кликов на смартфоне или компьютере. Поэтому страховщикам нужно не только развивать собственные цифровые сервисы, но и встраиваться в экосистемы партнеров. Например, полис ВСК можно оформить на сайтах автодилеров, застройщиков, через агрегаторы объявлений о продаже недвижимости или авто. Также компания улучшает взаимодействие с клиентом через собственные каналы — приложение или личные кабинет. Например, в рамках продуктов ДМС страхователям доступна «Цифровая клиника», возможность онлайн записи на очный врачебный прием, круглосуточная поддержка медицинского советника. А по каско клиенты ВСК могут при ДТП воспользоваться умным помощником, оформить электронный европротокол в приложении, упростить процесс урегулирования за счет использования функции распознавания повреждений при помощи искусственного интеллекта. Все новые цифровые сервисы ВСК позволяют клиентам существенно сэкономить время, а компании — улучшить сервис, повысить эффективность работы. Так, за счет цифровизации ВСК удалось в два раза сократить издержки на урегулирование убытков по автострахованию, в 1,5 раза снизить размер среднего чека на выздоровление клиента.