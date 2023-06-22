Не ждать, а купить: жителям Ростова упростили общение с интернет-продавцами

Posted Вчера, 16:22
Published Вчера, 16:22
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
На платформе, кажется, решили одну из главных проблем интернет-торговли. Теперь пользователям, которые интересуются товаром или услугой, представленными на e-commerce площадке, больше не придется долго ждать ответы на вопросы. Если покупателя интересуют цена, размеры одежды или обуви, другие характеристики товара, условия доставки и прочие стандартные вопросы, он может получить ответы в считанные минуты.
Для этого на платформе запустили функцию быстрых ответов. С ней продавец может создать шаблоны ответов на самые распространенные вопросы. Чтобы не набирать сообщения каждый раз вручную, можно просто выбрать из списка подходящий шаблон и отправить его покупателю. Таким образом, скорость коммуникации повышается, как и вероятность заключения сделки.
«Покупатели привыкли к быстрому реагированию на запросы, срок ожидания ответов на базовые вопросы существенно сократился — до 10-15 минут. Мы создали функционал для частных продавцов и предпринимателей, который помогает совершать сделки быстро и эффективно. Быстрые ответы будут особенно удобны для компаний, которым поступают однотипные вопросы о расценках, используемых ингредиентах и материалах, размерной сетке и составе продукции, графике работы», — говорит руководитель коммуникационных продуктов в Авито Евгений Троицкий.
Кроме того, функция будет удобна тем, кто сталкивается с высоким спросом, и продавцам с единичными товарами, например, продающим машину, квартиру или сдающим жилье.
Чтобы добавить новый шаблон быстрых ответов, нужно зажать необходимое сообщение и выбрать опцию «Сохранить как быстрый ответ». Для того, чтобы отправить уже сохраненный шаблон, нужно нажать «+» в окне чата и выбрать его на странице шаблонов. Каждый пользователь может сохранять до 15 возможных вариантов быстрых ответов, каждый из которых до 500 символов в одном сообщении.