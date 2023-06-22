Не ждать, а купить: жителям Ростова упростили общение с интернет-продавцами

Чтобы добавить новый шаблон быстрых ответов, нужно зажать необходимое сообщение и выбрать опцию «Сохранить как быстрый ответ». Для того, чтобы отправить уже сохраненный шаблон, нужно нажать «+» в окне чата и выбрать его на странице шаблонов. Каждый пользователь может сохранять до 15 возможных вариантов быстрых ответов, каждый из которых до 500 символов в одном сообщении.