Режиссер фильма о COVID-19 рассказал о съемках картины

«Мы постепенно добавляли новые элементы к сценарию по мере съемок. Наша съемочная группа была большая, поэтому мы обратились за помощью к знакомым врачам. И оказалось, что такие знакомства есть у каждого из нас. Так что консультантов у нас было достаточно», — рассказал Каримов в интервью журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».