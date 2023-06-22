Режиссер фильма о COVID-19 рассказал о съемках картины

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
По его словам, сценарий был написан человеком, который сам работал в «красной зоне» во время пандемии. При создании фильма сотрудничали и другие медики.
«Мы постепенно добавляли новые элементы к сценарию по мере съемок. Наша съемочная группа была большая, поэтому мы обратились за помощью к знакомым врачам. И оказалось, что такие знакомства есть у каждого из нас. Так что консультантов у нас было достаточно», — рассказал Каримов в интервью журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Главной целью создателей фильма было запечатлеть героический поступок врачей и выразить почтение этой профессии и людям, рискующим своей жизнью. Главный герой — бывший врач, который оставил свою медицинскую карьеру ради прибыльной, но скучной работы по торговле медицинским оборудованием.
Однажды его мать попадает в больницу и ему приходится побороться за ее освобождение из-под карантина. «Из-за дефицита медицинского персонала ему приходится вспомнить свои врачебные навыки», — отметил Каримов.
По словам режиссера, фильм будет интересен тем, кто хочет задуматься и вспомнить о недавней пандемии, о том, как врачи боролись за жизни пациентов. В картине также присутствует элемент юмора.
«Мы не стали размывать сюжет, в фильме нет лишнего. Тема серьезная, поэтому я не уверен, что это будет развлекательный опыт для зрителей. Фильм покажется интересным тем, кто хочет испытать напряжение и эмоциональную драму», — поделился режиссер.
Съемки картины не проходили в настоящей больнице. Декорации были построены в старом здании санатория.