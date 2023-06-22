Сергей Катырин назвал работу с малым бизнесом одной из задач «Золотого Меркурия»

Первая из задач предусматривает работу с российскими экспортерами, так как все они были связаны с ТПП и получали соответствующие документы и сертификаты происхождения продукции. Это укрепило взаимодействие Торгово-промышленной палаты с представителями данной категории отечественного предпринимательства. Вторая задача, по словам Катырина, состоит в работе с малым бизнесом. Около 70% предприятий, которые входят в ТПП в российских регионах, являются субъектами МСП.