Сергей Катырин назвал работу с малым бизнесом одной из задач «Золотого Меркурия»

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Организаторы определяли победителей в номинациях «Экспортеры», «Семейные предприятия России», «Лучшие малые предприятия» и др. Главная цель премии заключается в том, чтобы поддержать российское предпринимательство и популяризировать его.
«Золотой Меркурий» проводится уже двадцать лет, и за это время у конкурса сформировались две основные задачи. Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Первая из задач предусматривает работу с российскими экспортерами, так как все они были связаны с ТПП и получали соответствующие документы и сертификаты происхождения продукции. Это укрепило взаимодействие Торгово-промышленной палаты с представителями данной категории отечественного предпринимательства. Вторая задача, по словам Катырина, состоит в работе с малым бизнесом. Около 70% предприятий, которые входят в ТПП в российских регионах, являются субъектами МСП.
Отметим, что премия «Золотой Меркурий» является ежегодной. В конкурсе могут принимать участие компании-экспортеры и малые предприятия с численностью штата до 100 сотрудников. Лучших участников определяет национальный экспертный совет, в который входят представители ТПП России, бизнеса и власти.
Зампредседателя правления банка «МФК» Анатолий Хвостиков отметил глобальную трансформацию экономики, которая не может не затрагивать малый и средний бизнес.
«И бизнес, и банк — это всегда очень тесная смычка, потому что тут и расчёты, и кредиты, и различные продукты, и мы видим, как последние два года идёт цифровая трансформация бизнеса, включая малые и средние компании», — сказал Анатолий Хвостиков.
В качестве факторов данного процесса представитель банка указал общую цифровую трансформацию общества и различные курсы, помогающие на профессиональном уровне готовить бизнес-планы и стратегии. У предпринимателей, имеющих четкое понимание развития своего бизнеса, снижаются риски, заключил Хвостиков.
Лауреаты и победители конкурса были награждены статуэтками «Золотой Меркурий» и медалями. Эскизы для их изготовления составил народный художник Владимир Суровцев.