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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Россияне начинают планировать отпуск заблаговременно

27 июня 2023, 04:36
Туристические компании сообщили о заметной тенденции: после продолжительного периода снижения спроса на туры, россияне снова начинают планировать свой отпуск заблаговременно.

Хотя массового роста пока не наблюдается, но появляются первые положительные изменения в отношении предварительного планирования путешествий, пишут Известия.

Управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел» Георгий Погосов отмечает, что многие туристы все еще интересуются только ближайшими датами отпуска, и считается нормальным, если люди планируют свое путешествие за пару месяцев. Однако, по словам Погосова, уже сейчас можно наблюдать положительные сдвиги в этой ситуации. Есть туристы, которые активно интересуются турами на весну 2024 года, что свидетельствует о растущем интересе к заблаговременному планированию отпуска.

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