Россияне начинают планировать отпуск заблаговременно

Управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел» Георгий Погосов отмечает, что многие туристы все еще интересуются только ближайшими датами отпуска, и считается нормальным, если люди планируют свое путешествие за пару месяцев. Однако, по словам Погосова, уже сейчас можно наблюдать положительные сдвиги в этой ситуации. Есть туристы, которые активно интересуются турами на весну 2024 года, что свидетельствует о растущем интересе к заблаговременному планированию отпуска.