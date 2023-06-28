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Россия отвергла обвинения в нарушении прав детей в ходе СВО

28 июня 2023, 12:10
Заявление специальной комиссии ООН о нарушении прав детей во время спецоперации было отклонено Россией. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные ставили свою жизнь на кон, чтобы спасти детей от обстрелов со стороны украинской армии.

В ответ на запрос о комментарии на выводы спецпредставителя генсека ООН о якобы нарушении прав детей Россией, пресс-секретарь президента заявил, что российские власти «настоятельно отвергают» такие обвинения. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс».

«Наши военные уже не раз предпринимали действия для спасения детей, для эвакуации их из зон обстрелов, которые, к слову, были направлены против мирных объектов Вооруженными силами Украины», — подчеркнул Дмитрий Песков.

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