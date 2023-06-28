Россия отвергла обвинения в нарушении прав детей в ходе СВО

Заявление специальной комиссии ООН о нарушении прав детей во время спецоперации было отклонено Россией. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные ставили свою жизнь на кон, чтобы спасти детей от обстрелов со стороны украинской армии.