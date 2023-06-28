Россия отвергла обвинения в нарушении прав детей в ходе СВО

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В ответ на запрос о комментарии на выводы спецпредставителя генсека ООН о якобы нарушении прав детей Россией, пресс-секретарь президента заявил, что российские власти «настоятельно отвергают» такие обвинения. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс».
«Наши военные уже не раз предпринимали действия для спасения детей, для эвакуации их из зон обстрелов, которые, к слову, были направлены против мирных объектов Вооруженными силами Украины», — подчеркнул Дмитрий Песков.