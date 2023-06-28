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Спасатели нашли в тайге пропавшего 12-летнего мальчика

28 июня 2023, 12:46
По информации, предоставленной пресс-службой МЧС по Амурской области, в тайге был найден 12-летний мальчик, который ранее пропал. Ребенок сообщил, что потерялся, когда отстал от своего дяди.

Для поиска ребенка использовался вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Однако из-за невозможности приземления, на место отправились пешие группы, пишет 360tv.ru.

Мальчик рассказал, что за время, проведенное в лесу, не ел и не пил, хотя испытывал жажду. Он рассказал, что они шли со своим дядей по лесу, но потом начали заворачивать в другую сторону и он потерялся.

Поиски мальчика проводились с участием 76 человек и 22 единиц техники, сообщили в МЧС.

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