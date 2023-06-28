Спасатели нашли в тайге пропавшего 12-летнего мальчика

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Для поиска ребенка использовался вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Однако из-за невозможности приземления, на место отправились пешие группы, пишет 360tv.ru.
Мальчик рассказал, что за время, проведенное в лесу, не ел и не пил, хотя испытывал жажду. Он рассказал, что они шли со своим дядей по лесу, но потом начали заворачивать в другую сторону и он потерялся.
Поиски мальчика проводились с участием 76 человек и 22 единиц техники, сообщили в МЧС.