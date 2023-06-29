Донской парламент для участников СВО внес поправки в законы

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Изменения подготовлены губернатором Ростовской области Василием Голубевым и группой депутатов донского парламента от фракции «Единая Россия» во главе с его Председателем Александром Ищенко.
По новой версии закона, льготой на транспортный налог смогут воспользоваться все участники Спецоперации, от контрактников до добровольцев, а также члены их семей.
— Освобождение от уплаты транспортного налога будет распространяться на налоговые периоды 2021, 2022 и 2023 годов. То есть налог не надо будет платить вплоть до 2024 года включительно, — пояснил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Кроме того, в рамках внеочередного заседания Законодательного Собрания Ростовской области были приняты изменения в Областной закон о регулировании земельных отношений, благодаря которым военнослужащие, принимающие участие в СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами за боевые заслуги, а также семьи погибших бойцов, имеют право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной или государственной собственности.
— Участок можно приобрести в собственность абсолютно бесплатно и использовать его для жилищного, гаражного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, — отметил Александр Ищенко.
Депутаты добавили, что земельный участок будет предоставлен в общую долевую собственность в равных долях всем членам семьи лица, погибшего в ходе СВО.