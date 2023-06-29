rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Изображение материала

Донской парламент для участников СВО внес поправки в законы

29 июня 2023, 13:24
Фото: Законодательное Собрание Ростовской области
Донской парламент для участников СВО внес поправки в законы
Сегодня 29 июня в областной закон о налогах внесены поправки, благодаря которым от уплаты транспортного налога будут освобождены участники СВО и члены их семей.

Изменения подготовлены губернатором Ростовской области Василием Голубевым и группой депутатов донского парламента от фракции «Единая Россия» во главе с его Председателем Александром Ищенко.

По новой версии закона, льготой на транспортный налог смогут воспользоваться все участники Спецоперации, от контрактников до добровольцев, а также члены их семей.
— Освобождение от уплаты транспортного налога будет распространяться на налоговые периоды 2021, 2022 и 2023 годов. То есть налог не надо будет платить вплоть до 2024 года включительно, — пояснил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Кроме того, в рамках внеочередного заседания Законодательного Собрания Ростовской области были приняты изменения в Областной закон о регулировании земельных отношений, благодаря которым военнослужащие, принимающие участие в СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами за боевые заслуги, а также семьи погибших бойцов, имеют право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной или государственной собственности.

— Участок можно приобрести в собственность абсолютно бесплатно и использовать его для жилищного, гаражного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, — отметил Александр Ищенко.

Депутаты добавили, что земельный участок будет предоставлен в общую долевую собственность в равных долях всем членам семьи лица, погибшего в ходе СВО.

#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове закрытый аэропорт ищет сотрудников, а в Шахтах погиб стрелок-пироман
Сегодня, 15:33
В полиции Ростова отчитались о действиях в день военного мятежа 24 июня
Сегодня, 15:16
В Гидрометцентре рассказали, когда завершатся ливни в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:04
В Ростове рассказали, сколько оружия сдали бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа
Сегодня, 16:16
Стали известны подробности стрельбы и пожара в Шахтах 29 июня
Сегодня, 14:22
Власти рассказали, почему не ввели режим КТО во время мятежа в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:18