Донской парламент для участников СВО внес поправки в законы

По новой версии закона, льготой на транспортный налог смогут воспользоваться все участники Спецоперации, от контрактников до добровольцев, а также члены их семей.

— Освобождение от уплаты транспортного налога будет распространяться на налоговые периоды 2021, 2022 и 2023 годов. То есть налог не надо будет платить вплоть до 2024 года включительно, — пояснил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.