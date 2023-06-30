Школьники из Запорожской области принимают участие в профильной смене ЮФУ

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Мероприятие организовано Южным федеральным университетом при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».
Первая смена, рассчитанная на 50 школьников из Запорожской области, будет проходить в университетском кампусе с 29 июня по 8 июля. Программа лагеря направлена на погружение учеников в тематику профессий будущего, в течение десяти дней школьники посетят различные структурные подразделения Южного федерального университета, где познакомятся с образовательными программами и научной деятельностью вуза.
Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Петр Серов, выступив с приветственным словом, подчеркнул, что проектные летние смены для детей освобождённых территорий уже стали традицией для ЮФУ и Ростовской области — проект «Университетские смены» от Минобрнауки России на Дону имеет особую специфику.
«Для правительства области этот проект важен, поскольку у нашего департамента подписана дорожная карта о сотрудничестве с ЮФУ в сфере непрерывного казачьего образования, и это значимое проявление такого образования. 10 дней школьники из Запорожья будут знакомиться с культурой и традициями донских казаков, посетят с экскурсиями Азов и станицу Старочеркасскую, будут заниматься казачьими видами спорта», — рассказал Петр Серов.
Проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям ЮФУ Павел Махно выступил с приветственным словом от имени ректора ЮФУ Инны Шевченко, отметив, что образовательная программа посвящена навыкам будущего, и самым актуальным навыком является умение учиться, осваивать что-то новое, постоянно развиваться в новых для себя направлениях. Павел Викторович также выразил надежду, что смена принесет школьникам не только много полезных знаний и интересных впечатлений, но и вдохновит ребят на поступление в Южный федеральный университет.
Директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик также обратился к школьникам с приветственным словом, подчеркнув важность проекта:
«Вам предстоит насыщенная культурно-просветительская программа, вы познакомитесь с Южным федеральным университетом, его образовательными программами и научными исследованиями, попробуете определить для себя свою будущую профессию, кроме того, у вас есть возможность, будучи еще школьниками, стать „Кандидатом в студенты“. Также вы познакомитесь с богатой историей Дона, донского казачества, примечательно, что здесь собрались представители Запорожской области, пространства запорожского казачьего войска, поэтому возникает уникальная возможность культурного обмена молодежи из двух традиционных пространств распространения и развития казачьей культуры».
По видеосвязи к участникам смены обратился председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров. Он отметил, что знакомство с ведущими вузами России поможет ребятам почувствовать себя студентами и определиться с будущей профессией.
Профильные смены для школьников, проводимые Южным федеральным университетом, стали уже доброй традицией. В 2022 году вуз посетило около 150 ребят из ЛНР и ДНР. В этом году участниками смены станут ребята из Запорожской и Херсонской областей. Владимир Кирик также отметил, что всего за смены ожидается 250 обучающихся.
Одиннадцатиклассница из Мелитополя Александра Яковлева поделилась, что ей одинаково интересно познакомиться как с достопримечательностями Ростовской области, так и с самим Южным федеральным университетом. Александра мечтает стать учителем младших классов либо детским психологом, поэтому хочет поступить в Академию психологии и педагогики ЮФУ.
Преподаватели различных структурных подразделений ЮФУ проведут интересные лекции, расскажут об истории России, о становлении российской государственности, познакомят детей с историей и культурой Донского края. Также ребят ждет множество экскурсий по городам Ростовской области, спортивные и развлекательные мероприятия и психологические тренинги и знакомство со структурными подразделениями ЮФУ в Ростове-на-Дону и Таганроге.