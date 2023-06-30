Школьники из Запорожской области принимают участие в профильной смене ЮФУ

«Вам предстоит насыщенная культурно-просветительская программа, вы познакомитесь с Южным федеральным университетом, его образовательными программами и научными исследованиями, попробуете определить для себя свою будущую профессию, кроме того, у вас есть возможность, будучи еще школьниками, стать „Кандидатом в студенты“. Также вы познакомитесь с богатой историей Дона, донского казачества, примечательно, что здесь собрались представители Запорожской области, пространства запорожского казачьего войска, поэтому возникает уникальная возможность культурного обмена молодежи из двух традиционных пространств распространения и развития казачьей культуры».