Вам посылка: в Ростовской области интернет-заказы можно получить в супермаркетах

Все дело в том, что две компании договорились о сотрудничестве. Теперь к системе доставки покупок на интернет-площадке частных объявлений присоединились 5,5 тысячи постаматов X5 Group во всех регионах России. Также посылки можно будет получать в 13 тысяч магазинах сети.