Вам посылка: в Ростовской области интернет-заказы можно получить в супермаркетах

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Жители Ростовской области теперь смогут получать свои интернет-покупки быстрее: появилась возможность получать и отправлять посылки Авито в постаматах 5Post (входит в X5 Group) и пунктах выдачи в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».
Все дело в том, что две компании договорились о сотрудничестве. Теперь к системе доставки покупок на интернет-площадке частных объявлений присоединились 5,5 тысячи постаматов X5 Group во всех регионах России. Также посылки можно будет получать в 13 тысяч магазинах сети.
В Ростове-на-Дону на доставку из Авито будут работать 229 постаматов и касс. А в 17 постаматах можно будет не только получить посылку, но и отправить ее.
Увидеть доступные постаматы поблизости пользователи смогут при оформлении заказа. На первом этапе получать таким образом можно будет доставки стоимостью до 15 тысяч рублей. Со временем ценовой потолок обещают повысить до 150 тысяч рублей. Масса посылки должна быть не больше 15 килограммов.
Срок доставки будет зависеть от расстояния. При этом среднее время доставки товаров через постаматы 5Post, по данным компании, составляет три дня, что вдвое быстрее традиционных способов отправления посылок.