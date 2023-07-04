Бывший пассажир батискафа «Титан» рассказал о застревании аппарата на дне

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
В 2021 году Пэн принял участие в экспедиции, которая едва не закончилась трагедией. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Daily Mail.
Когда «Титан» спускался к «Титанику», его батарея разрядилась, чем создала смертельную угрозу для экипажа. Капитан батискафа, Стоктон Раш, сообщил, что одна из батарей была вышла из строя, и он не мог активировать систему сброса балласта.
«Сначала я думал, что он шутит, потому что мы уже находились под водой больше двух часов и были очень близко к дну», — рассказал видеооператор.
Однако Раш не шутил — на самом деле, он предложил пассажирам сделать перерыв и спать, пока балласт растворится в специальных контейнерах. Это заняло от 16 до 24 часов. Все это время батискаф без управления продолжал опускаться на дно.
Но капитану все-таки удалось справиться с проблемой и поднять аппарат на поверхность.