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Published Сегодня, 20:16

Modified Сегодня, 20:19

Updated Сегодня, 20:19

Бывший пассажир батискафа «Титан» рассказал о застревании аппарата на дне

4 июля 2023, 20:16
Бывший пассажир батискафа «Титан», по имени Джейден Пэн, рассказал о том, что два года назад аппарат застрял на дне океана.

В 2021 году Пэн принял участие в экспедиции, которая едва не закончилась трагедией. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Daily Mail.

Когда «Титан» спускался к «Титанику», его батарея разрядилась, чем создала смертельную угрозу для экипажа. Капитан батискафа, Стоктон Раш, сообщил, что одна из батарей была вышла из строя, и он не мог активировать систему сброса балласта.

«Сначала я думал, что он шутит, потому что мы уже находились под водой больше двух часов и были очень близко к дну», — рассказал видеооператор.

Однако Раш не шутил — на самом деле, он предложил пассажирам сделать перерыв и спать, пока балласт растворится в специальных контейнерах. Это заняло от 16 до 24 часов. Все это время батискаф без управления продолжал опускаться на дно.

Но капитану все-таки удалось справиться с проблемой и поднять аппарат на поверхность.

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