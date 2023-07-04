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Массовое отравление детей в лагере «Белые горы»: 115 пострадавших

4 июля 2023, 07:00
В конце июня произошло массовое отравление в лагере «Белые горы», в результате которого пострадали 115 человек, из которых — 110 дети.

По информации Роспотребнадзора, 21 человек был госпитализирован, однако на данный момент только 4 человека остаются в медицинских учреждениях, остальные уже выписаны. Причиной отравления стал норовирус, который был перенесен сотрудниками пищеблока, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно сообщению РИА Новости, еще 29 июня Роспотребнадзор приостановил деятельность лагеря, а затем по решению Бурейского районного суда он был закрыт на 2 месяца. Ведется эпидемиологическое расследование, а также возбуждено уголовное дело по факту отравления детей.

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