Массовое отравление детей в лагере «Белые горы»: 115 пострадавших

По информации Роспотребнадзора, 21 человек был госпитализирован, однако на данный момент только 4 человека остаются в медицинских учреждениях, остальные уже выписаны. Причиной отравления стал норовирус, который был перенесен сотрудниками пищеблока, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».