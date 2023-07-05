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Бизнесменам рассказали о способе получения кредита при нехватке залога

5 июля 2023, 15:06
Фото: pxhere.com
Бизнесменам рассказали о способе получения кредита при нехватке залога
В России предприниматели имеют возможность получить кредит, даже в случае нехватки залога, сообщает банк «Центр-инвест».

Речь идет о так называемом «зонтичном» механизме, а другими словами — упрощенном способе получения банковского финансирования. Гарантом для финансовой организации в этом случае является корпорация МСП. Это федеральный институт инновационного развития малого и среднего предпринимательства, помогающий различным субъектам МСП. Что касается гарантий для банка, то будут выполнены до 50% обязательств заемщика, если он не сможет гасить долг.

Начальник управления по работе с корпоративными клиентами «Центр-Инвеста» Анастасия Коротун рассказала, что этот механизм поручительства дает больше возможностей для финансирования предпринимателей. Она выразила уверенность, что эти меры окажутся популярны у предпринимателей юга страны.

Добавим, что в целом новый механизм является гарантией Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика будут выполнены. Согласно условиям, размер поручительства по кредиту составляет до 1 миллиарда рублей, а взять его можно на срок до 180 месяцев.

Получить деньги можно на различные цели, в том числе для инвестиций, пополнения оборотных средств или развития бизнеса. При этом предприниматель не должен находиться в процессе банкротства и у него не должно быть непогашенных просроченных платежей перед банком-партнером.

В России есть сразу несколько банков, которые выдают кредит с зонтичным поручительством.

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