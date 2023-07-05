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Published Сегодня, 11:14

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МТС Банк отменил плату за обслуживание корпоративной карты с кешбэком

5 июля 2023, 11:14
Фото: Midjourney
Ростовские предприниматели могут бесплатно выпустить и пользоваться бизнес-картой МТС Банка.

Действующие клиенты банка теперь также не будут платить ежемесячную комиссию за обслуживание корпоративной карты МТС Business, которая позволяет предпринимателям оперативно решать финансовые задачи и получать повышенный кешбэк 5% на счет карты при оплате услуг из категорий: такси, мебель для офиса, курьерская доставка, страховые и юридические услуги. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Также бесплатными остаются пополнение через любые банкоматы и терминалы и переводы между картой и счетом в рамках тарифов расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Минимум» «Точный», «Выгодный» и «Стабильный» (возможна комиссия сторонних банков).

Кроме того, к карте можно подключить услугу овердрафта и платить даже при нулевом остатке на расчетном счете. Это помогает решать такой насущный вопрос для бизнеса как кассовые разрывы.

Фото: МТС Банк

Новые клиенты-индивидуальные предприниматели и компании малого бизнеса могут оформить карту при открытии расчетно-кассового обслуживания в МТС Банке. А клиенты, у которых уже есть счет, могут заполнить заявку на карту на сайте банка или обратиться в офис по месту обслуживания своего расчетного счета.

Также банк сообщает, что в Интернет-банке или мобильном приложении для бизнеса можно бесплатно в течение нескольких минут открыть виртуальную бизнес-карту с такими же возможностями как у пластиковой.

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