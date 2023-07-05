МТС Банк отменил плату за обслуживание корпоративной карты с кешбэком

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Действующие клиенты банка теперь также не будут платить ежемесячную комиссию за обслуживание корпоративной карты МТС Business, которая позволяет предпринимателям оперативно решать финансовые задачи и получать повышенный кешбэк 5% на счет карты при оплате услуг из категорий: такси, мебель для офиса, курьерская доставка, страховые и юридические услуги. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Также бесплатными остаются пополнение через любые банкоматы и терминалы и переводы между картой и счетом в рамках тарифов расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Минимум» «Точный», «Выгодный» и «Стабильный» (возможна комиссия сторонних банков).
Кроме того, к карте можно подключить услугу овердрафта и платить даже при нулевом остатке на расчетном счете. Это помогает решать такой насущный вопрос для бизнеса как кассовые разрывы.
Новые клиенты-индивидуальные предприниматели и компании малого бизнеса могут оформить карту при открытии расчетно-кассового обслуживания в МТС Банке. А клиенты, у которых уже есть счет, могут заполнить заявку на карту на сайте банка или обратиться в офис по месту обслуживания своего расчетного счета.
Также банк сообщает, что в Интернет-банке или мобильном приложении для бизнеса можно бесплатно в течение нескольких минут открыть виртуальную бизнес-карту с такими же возможностями как у пластиковой.