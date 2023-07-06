Банк «Центр-инвест» вводит кешбэк и ESG-оценку для клиентских счетов

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Анкетирование проводится в режиме онлайн с помощью системы удаленного банковского обслуживания. Внедрение новой методологии оценки в области экологической, социальной и управленческой ответственности для расчетных счетов направлено на расширение аудитории и пространства используемых рейтингов. Такой подход мотивирует клиентов банка внедрять технологические инновации и придерживаться бизнес-модели устойчивого развития.
В прошлом году банком «Центр-инвест» была представлена система определения рейтингов бизнес-кредитов в области ESG, предусматривающая непосредственное влияние уровня рейтинга на ставку по кредиту. Зависимость эта обратно пропорциональна: при повышении рейтинга ставка снижается. На сегодняшний день две трети кредитного портфеля финансовой организации состоят из кредитов с ESG-рейтингом. В рамках программы клиенты банка получили четыре тысячи кредитов на 25 миллиардов рублей.
Банк «Центр-инвест» разрабатывает для бизнеса полезные продукты с целью сделать ESG бизнес-модель обязательной частью стратегии руководства предприятий. Речь идет как о денежных стимулах, так и о предложениях нефинансового характера.
Реклама. ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»