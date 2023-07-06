Банк «Центр-инвест» вводит кешбэк и ESG-оценку для клиентских счетов

В прошлом году банком «Центр-инвест» была представлена система определения рейтингов бизнес-кредитов в области ESG, предусматривающая непосредственное влияние уровня рейтинга на ставку по кредиту. Зависимость эта обратно пропорциональна: при повышении рейтинга ставка снижается. На сегодняшний день две трети кредитного портфеля финансовой организации состоят из кредитов с ESG-рейтингом. В рамках программы клиенты банка получили четыре тысячи кредитов на 25 миллиардов рублей.