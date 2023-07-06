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Банк «Центр-инвест» вводит кешбэк и ESG-оценку для клиентских счетов

6 июля 2023, 07:41
Фото: 1MI
Благодаря новой системе клиенты банка могут пройти ESG-опрос, чтобы определить свой уровень ESG-ответственности, а также получить кешбэк по оплате комиссий расчетно-кассового обслуживания до пяти процентов.

Анкетирование проводится в режиме онлайн с помощью системы удаленного банковского обслуживания. Внедрение новой методологии оценки в области экологической, социальной и управленческой ответственности для расчетных счетов направлено на расширение аудитории и пространства используемых рейтингов. Такой подход мотивирует клиентов банка внедрять технологические инновации и придерживаться бизнес-модели устойчивого развития.

В прошлом году банком «Центр-инвест» была представлена система определения рейтингов бизнес-кредитов в области ESG, предусматривающая непосредственное влияние уровня рейтинга на ставку по кредиту. Зависимость эта обратно пропорциональна: при повышении рейтинга ставка снижается. На сегодняшний день две трети кредитного портфеля финансовой организации состоят из кредитов с ESG-рейтингом. В рамках программы клиенты банка получили четыре тысячи кредитов на 25 миллиардов рублей.

Банк «Центр-инвест» разрабатывает для бизнеса полезные продукты с целью сделать ESG бизнес-модель обязательной частью стратегии руководства предприятий. Речь идет как о денежных стимулах, так и о предложениях нефинансового характера.

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