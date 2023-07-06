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Корпорация МСП предложила уменьшить штрафы для микропредприятий за неуплату долга

6 июля 2023, 09:25
Фото: pxhere.com
Корпорация МСП направила в Министерство юстиции инициативу о сокращении для микропредприятий размера минимальных штрафов за просроченную задолженность по исполнительному листу.

По требованиям неимущественного характера сумму предлагают уменьшить до 5 тысяч рублей, по денежным искам — до 1 тысячи рублей, то есть в 10 раз.

Поправки в статью 112 закона «Об исполнительном производстве» уже подготовлены — глава Корпорации МСП Александр Исаевич направил главе Минюста Константину Чуйченко письмо с законопроектом. Документ поступил в ведомство 3 июля. В настоящее время он находится на рассмотрении, передает издание «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства. Само предложение было подготовлено на основании анализа информации от представителей малого и среднего бизнеса, а также согласно поручению главы государства Владимира Путина по уменьшению административного давления на малый бизнес.

В письме корпорации сказано, что действующая норма не учитывает доход и имущественно-финансовое состояние компании. По сути, сбор обладает свойствами штрафной санкции, которая должна быть соразмерной в соответствии с решениями Конституционного суда. В связи с этим КМСП предлагает уменьшить размер сбора для представителей микробизнеса и сделать его равным сбору для индивидуальных предпринимателей.

В письме также указано, что размер исполнительских сборов для микропредприятий с 2019 года по 2022 год — 1,38 миллиарда рублей — в несколько раз превышает общую сумму задолженности: размер невыплаченных долгов составляет 141 миллион рублей (по налогам, пошлинам, штрафам ГИБДД и других госорганов, страховых взносам).

Данную меру предлагают распространить только на субъектов микробизнеса, которые включены в реестр МСП. Это обусловлено тем, что их доля от общего количества юридических лиц в России составляет 91,3%, а среди малого и среднего бизнеса — 99,3%.

По сути, исполнительский сбор является штрафом, поэтому важно соотносить размер суммы с последствиями нарушения. На этот момент обратила внимание управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева.

«Если должником, например, не был в добровольном порядке исполнен документ на 500 ₽, взыскание с него 10 000 руб. исполнительского сбора представляется неразумным и несоразмерным», — считает Галеева.

Председатель объединения «Опора России» Александр Калинин подчеркнул, что малый и средний бизнес в настоящее время столкнулся с проблемой нехватки оборотных средств. Финансовое положение субъектов МСП становится хуже из-за задержек во взаиморасчетах по госзакупкам и контрактам.

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