Корпорация МСП предложила уменьшить штрафы для микропредприятий за неуплату долга

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По требованиям неимущественного характера сумму предлагают уменьшить до 5 тысяч рублей, по денежным искам — до 1 тысячи рублей, то есть в 10 раз.
Поправки в статью 112 закона «Об исполнительном производстве» уже подготовлены — глава Корпорации МСП Александр Исаевич направил главе Минюста Константину Чуйченко письмо с законопроектом. Документ поступил в ведомство 3 июля. В настоящее время он находится на рассмотрении, передает издание «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства. Само предложение было подготовлено на основании анализа информации от представителей малого и среднего бизнеса, а также согласно поручению главы государства Владимира Путина по уменьшению административного давления на малый бизнес.
В письме корпорации сказано, что действующая норма не учитывает доход и имущественно-финансовое состояние компании. По сути, сбор обладает свойствами штрафной санкции, которая должна быть соразмерной в соответствии с решениями Конституционного суда. В связи с этим КМСП предлагает уменьшить размер сбора для представителей микробизнеса и сделать его равным сбору для индивидуальных предпринимателей.
В письме также указано, что размер исполнительских сборов для микропредприятий с 2019 года по 2022 год — 1,38 миллиарда рублей — в несколько раз превышает общую сумму задолженности: размер невыплаченных долгов составляет 141 миллион рублей (по налогам, пошлинам, штрафам ГИБДД и других госорганов, страховых взносам).
Данную меру предлагают распространить только на субъектов микробизнеса, которые включены в реестр МСП. Это обусловлено тем, что их доля от общего количества юридических лиц в России составляет 91,3%, а среди малого и среднего бизнеса — 99,3%.
По сути, исполнительский сбор является штрафом, поэтому важно соотносить размер суммы с последствиями нарушения. На этот момент обратила внимание управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева.
«Если должником, например, не был в добровольном порядке исполнен документ на 500 ₽, взыскание с него 10 000 руб. исполнительского сбора представляется неразумным и несоразмерным», — считает Галеева.
Председатель объединения «Опора России» Александр Калинин подчеркнул, что малый и средний бизнес в настоящее время столкнулся с проблемой нехватки оборотных средств. Финансовое положение субъектов МСП становится хуже из-за задержек во взаиморасчетах по госзакупкам и контрактам.