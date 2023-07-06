Корпорация МСП предложила уменьшить штрафы для микропредприятий за неуплату долга

Поправки в статью 112 закона «Об исполнительном производстве» уже подготовлены — глава Корпорации МСП Александр Исаевич направил главе Минюста Константину Чуйченко письмо с законопроектом. Документ поступил в ведомство 3 июля. В настоящее время он находится на рассмотрении, передает издание «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства. Само предложение было подготовлено на основании анализа информации от представителей малого и среднего бизнеса, а также согласно поручению главы государства Владимира Путина по уменьшению административного давления на малый бизнес.