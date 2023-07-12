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Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Сугробы из града в Ростове уже можно разгребать лопатой
12 июля 2023, 07:36
Сюжет
Ливень с градом в Ростове 12 июля
Фото: Телеграм-канал "Ростов-папа"
#Ливень с градом в Ростове 12 июля
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