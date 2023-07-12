В Ростовской области женщину осудили за удар ножом сожителя

Против Елены было возбуждено уголовное дело, и ей было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия. В суде Елена выразила сожаление, а Павел просил не лишать ее свободы, поскольку уже простил. В результате суд приговорил женщину к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.