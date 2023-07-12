rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Ростовской области женщину осудили за удар ножом сожителя

12 июля 2023, 13:58
В городе Новошахтинск 36-летняя женщина Елена (имя изменено) жила в гражданском браке с мужчиной по имени Павел. Однажды он ей изменил, однако Елена решила дать своим отношениям второй шанс.

В один из дней женщина начала упрекать Павла за его прошлые измены. В результате спора, Елена взяла нож со стола и нанесла ему три удара в живот.

Сразу после нападения, Елена самостоятельно оказала первую помощь Павлу, не вызывая скорую помощь и полицию, чтобы избежать проблем. Однако через два дня состояние Павла ухудшилось, и его госпитализировали с травмами печени, брюшной полости и кишечника. Врачам удалось спасти его жизнь, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Против Елены было возбуждено уголовное дело, и ей было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия. В суде Елена выразила сожаление, а Павел просил не лишать ее свободы, поскольку уже простил. В результате суд приговорил женщину к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Подпишитесь
Скандал разразился на первом заседании суда по делу ОПГ Бабаева и Борзенко в Ростове
Сегодня, 11:31
Адвокат Беркович рассказал, почему оппозиционерка Спорышева срочно уехала из Ростова
Сегодня, 10:31
Банду из семи наркоторговцев задержали в Ростовской области
Сегодня, 13:12
Ростовчанин Дибров на латыни проклял новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?»
Сегодня, 14:03
Климатолог рассказал, когда закончатся затяжные дожди в Краснодарском крае
Сегодня, 14:44
Врач-онколог Васильева предупредила отдыхающих на Черном море об опасности загара
Сегодня, 15:02