В Ростовской области женщину осудили за удар ножом сожителя

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
В один из дней женщина начала упрекать Павла за его прошлые измены. В результате спора, Елена взяла нож со стола и нанесла ему три удара в живот.
Сразу после нападения, Елена самостоятельно оказала первую помощь Павлу, не вызывая скорую помощь и полицию, чтобы избежать проблем. Однако через два дня состояние Павла ухудшилось, и его госпитализировали с травмами печени, брюшной полости и кишечника. Врачам удалось спасти его жизнь, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Против Елены было возбуждено уголовное дело, и ей было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия. В суде Елена выразила сожаление, а Павел просил не лишать ее свободы, поскольку уже простил. В результате суд приговорил женщину к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.