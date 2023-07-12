В ТПП одобрили сотрудничество России с Белоруссией и государствами ЕАЭС и ШОС

В числе прочего глава ТПП сообщил, что между Российской Федерацией и странами-партнерами еще сохраняется ряд неурегулированных вопросов, среди которых — стандартизация. «Треть стандартов из 15 тысяч, которые там регулируют, ну где-то там процентов тридцать, как сегодня было сказано, это или устаревшие стандарты, или те, которые, так сказать, имеют разночтения. Важно, когда мы говорим о промышленной кооперации, чтобы мы одинаково понимали и какая резьба, и какое отверстие, в чем измеряется и так далее. Поэтому одна из тем — стандартизация. Конечно, это кадры, которые, как известно, решают все. Это подготовка кадров и адекватная подготовка кадров. Естественно, что люди, подготовленные и имеющие образование, должны одинаковые навыки иметь, для того чтобы работать в любой из наших пяти стран», — рассказал Сергей Катырин об основных аспектах, над которыми ведется работа.