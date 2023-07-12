В ТПП одобрили сотрудничество России с Белоруссией и государствами ЕАЭС и ШОС

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:19
Согласно заявлению Сергея Катырина, президента ТПП, в данный момент наблюдается довольно активное развитие экономического сотрудничества между Российской Федерацией и ЕАЭС — в том числе за счет сформировавшихся экономических условий, являющихся стимулом к более активной деятельности на этом пространстве. Глава ТПП заявил: страны ЕАЭС являются для России ближайшими соратниками и партнерами, а также сообщил, что государства находятся на стадии обсуждения новых проектов. В числе этих проектов — субсидирование ключевых ставок по программам, кредитуемым из банков Евразийского союза. «Это промышленная кооперация, в которой должно быть не менее трех стран. Мы открыли специальный проектный офис, который занимается подбором этих проектов. Надеемся, с января будущего года это заработает. Там пока еще не очень большие суммы. Ну как, относительно небольшие, где-то порядка 17-18 млрд рублей. Ну, лиха беда начало. Мы с января уже начинаем эту работу. А наш проектный офис, который создан Торгово-промышленной палатой, работает, сейчас он получил уже порядка ста заявок от наших партнеров из четырех стран», — отметил он.
В числе прочего глава ТПП сообщил, что между Российской Федерацией и странами-партнерами еще сохраняется ряд неурегулированных вопросов, среди которых — стандартизация. «Треть стандартов из 15 тысяч, которые там регулируют, ну где-то там процентов тридцать, как сегодня было сказано, это или устаревшие стандарты, или те, которые, так сказать, имеют разночтения. Важно, когда мы говорим о промышленной кооперации, чтобы мы одинаково понимали и какая резьба, и какое отверстие, в чем измеряется и так далее. Поэтому одна из тем — стандартизация. Конечно, это кадры, которые, как известно, решают все. Это подготовка кадров и адекватная подготовка кадров. Естественно, что люди, подготовленные и имеющие образование, должны одинаковые навыки иметь, для того чтобы работать в любой из наших пяти стран», — рассказал Сергей Катырин об основных аспектах, над которыми ведется работа.
Президент ТПП также отметил, что считает «Иннопром» подходящей площадкой для проведения подобных мероприятий.
«Я вот каждый год сюда приезжаю, каждый год новое для себя открываю, я впечатлен, потому что такие вещи, которые научились делать, они превосходят зарубежные аналоги. Как мне сказали, в этом году тут тридцать пять тысяч участников. Ну и по стендам, если вы пройдете, посмотрите, конечно, это впечатляет, уровень того, что сюда привезли российские регионы, российские предприниматели», — резюмировал он.