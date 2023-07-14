Врач предупредил о рисках авиаперелетов для людей с сосудистыми заболеваниями

Горенков пояснил, что при наличии обострений гипертонической болезни, ишемической болезни сердца или нарушений ритма сердца, возникает определенный риск. Также людям с заболеваниями вен нижних конечностей, такими как хроническая венозная недостаточность, необходимо принимать особые меры предосторожности во время перелета, включая зарядку и использование компрессионной одежды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».