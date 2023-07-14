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Updated Сегодня, 09:52

Врач предупредил о рисках авиаперелетов для людей с сосудистыми заболеваниями

14 июля 2023, 09:51
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков предупредил, что людям с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется совершать авиаперелеты.

В интервью радио Sputnik врач отметил, что авиаперелеты оказывают серьезную нагрузку на организм из-за перепадов атмосферного давления и сухого воздуха.

Горенков пояснил, что при наличии обострений гипертонической болезни, ишемической болезни сердца или нарушений ритма сердца, возникает определенный риск. Также людям с заболеваниями вен нижних конечностей, такими как хроническая венозная недостаточность, необходимо принимать особые меры предосторожности во время перелета, включая зарядку и использование компрессионной одежды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач также предупредил о возможных проблемах у людей с патологиями органов слуха из-за перепадов атмосферного давления, а также о вреде сухого воздуха в салоне самолета для людей с бронхиальной астмой.

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