Врач предупредил о рисках авиаперелетов для людей с сосудистыми заболеваниями

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В интервью радио Sputnik врач отметил, что авиаперелеты оказывают серьезную нагрузку на организм из-за перепадов атмосферного давления и сухого воздуха.
Горенков пояснил, что при наличии обострений гипертонической болезни, ишемической болезни сердца или нарушений ритма сердца, возникает определенный риск. Также людям с заболеваниями вен нижних конечностей, такими как хроническая венозная недостаточность, необходимо принимать особые меры предосторожности во время перелета, включая зарядку и использование компрессионной одежды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Врач также предупредил о возможных проблемах у людей с патологиями органов слуха из-за перепадов атмосферного давления, а также о вреде сухого воздуха в салоне самолета для людей с бронхиальной астмой.