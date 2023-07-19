В хуторе Гусев Каменского района завершили установку модульного здания Дома культуры

В здании оборудованы зрительный зал на 100 человек, гардеробная, костюмерные, классы для занятий декоративно-прикладным искусством и танцами, библиотека и технические помещения. Уже подключены коммуникации, смонтированы системы пожаротушения и видеонаблюдения, установлена кнопка вызова персонала для маломобильных посетителей, завершены отделочные работы. Чуть позже здесь появятся звуковое и световое оборудование, мебель и другой необходимый для работы инвентарь. Всего на оснащение ДК было выделено 6,2 миллиона рублей.



Сообщается, что директор ООО «Донская степь» Андрей Курносов по просьбе местных жителей установил в ДК стол для занятий настольным теннисом. Как отметил руководитель компании, этот вид спорта подходит и взрослым, и детям.



Помимо построенного ДК, группа губернаторского контроля проверила ход работ по благоустройству центральной площади хутора Старая Станица. По словам Артемова, работы ведутся в соответствии с графиком, их качество опасений не вызывает, однако контроль за объектом останется на прежнем уровне.



Также группа в очередной раз побывала на месте строительства школы на 1000 мест в поселке Старая Станица. Отмечается, что это сложный проект, требующий особого контроля, благодаря которому строительная готовность объекта уже составляет 93%.





