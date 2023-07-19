В хуторе Гусев Каменского района завершили установку модульного здания Дома культуры

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В здании оборудованы зрительный зал на 100 человек, гардеробная, костюмерные, классы для занятий декоративно-прикладным искусством и танцами, библиотека и технические помещения. Уже подключены коммуникации, смонтированы системы пожаротушения и видеонаблюдения, установлена кнопка вызова персонала для маломобильных посетителей, завершены отделочные работы. Чуть позже здесь появятся звуковое и световое оборудование, мебель и другой необходимый для работы инвентарь. Всего на оснащение ДК было выделено 6,2 миллиона рублей.
Сообщается, что директор ООО «Донская степь» Андрей Курносов по просьбе местных жителей установил в ДК стол для занятий настольным теннисом. Как отметил руководитель компании, этот вид спорта подходит и взрослым, и детям.
Помимо построенного ДК, группа губернаторского контроля проверила ход работ по благоустройству центральной площади хутора Старая Станица. По словам Артемова, работы ведутся в соответствии с графиком, их качество опасений не вызывает, однако контроль за объектом останется на прежнем уровне.
Также группа в очередной раз побывала на месте строительства школы на 1000 мест в поселке Старая Станица. Отмечается, что это сложный проект, требующий особого контроля, благодаря которому строительная готовность объекта уже составляет 93%.
«Объект уникальный, его реализация важна не только для Каменского района, но и для региона в целом. Поэтому контроль за строительными работами должен быть максимально жестким», — заявил Вадим Артемов.
Другим местом для посещения группа губернаторского контроля выбрала местное крестьянско-фермерское хозяйство. Сейчас идет сезон уборки и особое внимание уделяется мерам пожарной безопасности. Замглавы губернатора призвал не допустить возгораний на полях.
В завершение работы группы в Каменском районе состоялся прием граждан.