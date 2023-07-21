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Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Огонь уже подобрался к ближайшему зданию и трансформаторной будке с другой стороны
21 июля 2023, 14:33
Сюжет
Пожар на складе с картоном в Аксае
Фото: телеграм-канал "Ростов-папа"
#Пожар на складе с картоном в Аксае
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