Ученый объяснил, что ядерная бомба не может взорваться сама по себе

Игорь Острецов, ученый, специалист в области ядерной физики и атомной энергии, в интервью ИА RuNews24.ru обсудил вопросы о «красных кнопках», сроке годности ядерной бомбы и масштабной ядерной войне.