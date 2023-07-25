Ученый объяснил, что ядерная бомба не может взорваться сама по себе

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Отвечая на вопрос о наличии «красной кнопки» у руководителей ядерных держав, Острецов подтвердил, что такое понятие существует, но не в прямом смысле. Верховный главнокомандующий всегда отдаёт ключевые команды, пишет ИА RuNews24.ru
Касательно срока годности ядерной бомбы, ученый пояснил, что сама по себе бомба не может взорваться. Взрыв должен быть инициирован, и это сложный процесс. Урановые и плутониевые бомбы имеют разные характеристики. Плутониевые бомбы, так как плутоний является искусственным элементом, имеют ограниченный срок годности из-за высоких изотопов плутония, которые портят его характеристики. Однако, сама по себе бомба не может взорваться без инициации.