rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Ученый объяснил, что ядерная бомба не может взорваться сама по себе

25 июля 2023, 11:24
Игорь Острецов, ученый, специалист в области ядерной физики и атомной энергии, в интервью ИА RuNews24.ru обсудил вопросы о «красных кнопках», сроке годности ядерной бомбы и масштабной ядерной войне.

Отвечая на вопрос о наличии «красной кнопки» у руководителей ядерных держав, Острецов подтвердил, что такое понятие существует, но не в прямом смысле. Верховный главнокомандующий всегда отдаёт ключевые команды, пишет ИА RuNews24.ru

Касательно срока годности ядерной бомбы, ученый пояснил, что сама по себе бомба не может взорваться. Взрыв должен быть инициирован, и это сложный процесс. Урановые и плутониевые бомбы имеют разные характеристики. Плутониевые бомбы, так как плутоний является искусственным элементом, имеют ограниченный срок годности из-за высоких изотопов плутония, которые портят его характеристики. Однако, сама по себе бомба не может взорваться без инициации.

Подпишитесь
Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области
Сегодня, 09:34
В Ростове-на-Дону судят 18 военных преступников из Украины
Сегодня, 08:31
Рекордный урожай гороха собрали в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 07:59
Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области в ночь на 25 июля
Сегодня, 07:03
В Ростовской области полицейский на мотоцикле без шлема разбился насмерть
Сегодня, 06:24
Как спасти кошек и собак от аномальной ростовской жары
Сегодня, 08:29