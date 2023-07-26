В РФ обсуждают наказание для страховщиков за уклонение от заключения договоров ОСАГО

Согласно информации от ТАСС, сенатор предлагает внести изменения в кодекс об административных правонарушениях РФ, включив в него новые составы правонарушений, связанные с уклонением от заключения договоров ОСАГО. Таким образом, будут наказываться как отказ страховщиков от заключения таких договоров, так и их уклонение от их оформления. Эту позицию поддержал Минфин РФ в официальном ответе на запрос сенатора, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».