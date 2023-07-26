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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

В РФ обсуждают наказание для страховщиков за уклонение от заключения договоров ОСАГО

26 июля 2023, 05:17
В России рассматривается возможность введения наказания для страховщиков, которые уклоняются от заключения договоров ОСАГО. Законодательную инициативу представил глава комитета Совета Федерации по экономической политике, Андрей Кутепов.

Согласно информации от ТАСС, сенатор предлагает внести изменения в кодекс об административных правонарушениях РФ, включив в него новые составы правонарушений, связанные с уклонением от заключения договоров ОСАГО. Таким образом, будут наказываться как отказ страховщиков от заключения таких договоров, так и их уклонение от их оформления. Эту позицию поддержал Минфин РФ в официальном ответе на запрос сенатора, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Андрей Кутепов отмечает, что таксисты в настоящее время сталкиваются с серьезными трудностями при оформлении ОСАГО. Страховые компании не справляются с этим видом обязательного страхования и отказывают водителям такси в его заключении. Это вызывает неудовлетворение и требует внимания со стороны законодателей.

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