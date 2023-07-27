Безопасный загар и факты о нем: что нельзя есть и чем опасны защитные средства

Загар — это естественная защитная реакция организма на солнечное излучение, обусловленная образованием меланина, пигмента темного цвета, в эпидермисе под воздействием ультрафиолета.