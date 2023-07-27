Безопасный загар и факты о нем: что нельзя есть и чем опасны защитные средства

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Регулярное воздействие солнечных лучей способствует постепенному накоплению меланина в коже и придает ей более темный оттенок, пишет ИА RuNews24.ru
Интерес к загару и его влияние на моду широко менялись на протяжении истории. Еще в древности люди стремились изменить оттенок кожи. Например, древние египтяне использовали смесь масла и песка для защиты от солнечных лучей и придания коже более темного оттенка.
В средние века загарелая кожа ассоциировалась с низким социальным статусом, тогда как бледная кожа считалась признаком высокого положения в обществе. Белоснежная кожа говорила о том, что человек не вынужден работать на открытом солнце, что свидетельствовало о его богатстве и высоком статусе. В эпоху правления королевы Виктории загар считался неэлегантным и неприличным.
Однако стоит помнить о безопасности загара и принимать во внимание некоторые факты о нем. Необходимо избегать чрезмерного воздействия ультрафиолета на кожу, чтобы предотвратить возможные опасности, связанные с солнечным облучением. Использование солнцезащитных средств с адекватным SPF (фактором защиты от солнца) является важным шагом для защиты кожи от солнечного ущерба. Также важно помнить о правильной гигиене кожи после пребывания на солнце, чтобы предотвратить обезвоживание и раздражение кожи.