РЭО обсудил тему обращения с отходами с представителями африканских государств

Вопрос организации встречи с представителями профильных ведомств Зимбабве обсуждался с уполномоченным в администрации президента республики по вопросам развития провинции Хараре Тафаджа Мугути. Также представители РЭО рассмотрели возможность презентации технологических решений РФ для муниципалитетов Южной Африканской Республики. Эта тема была поднята во время беседы с главой городского округа Этеквини в городе Дурбане (ЮАР) Томасом Мксолиси Каунда.