РЭО обсудил тему обращения с отходами с представителями африканских государств

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В сессии принимали участие представители ППК «Российский экологический оператор» и муниципалитетов африканских государств.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в ходе круглого стола были затронуты темы международного и межрегионального сотрудничества в сфере экологии и урбанизации. Одним из спикеров стал министр московского правительства.
«РЭО также договорился об обмене технологической информацией с целью поиска вариантов инвестиционного взаимодействия», — сообщил Денис Буцаев.
Вопрос организации встречи с представителями профильных ведомств Зимбабве обсуждался с уполномоченным в администрации президента республики по вопросам развития провинции Хараре Тафаджа Мугути. Также представители РЭО рассмотрели возможность презентации технологических решений РФ для муниципалитетов Южной Африканской Республики. Эта тема была поднята во время беседы с главой городского округа Этеквини в городе Дурбане (ЮАР) Томасом Мксолиси Каунда.
Помимо этого, РЭО и министр правительства Москвы, глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин определили меры по расширению сотрудничества с руководствами столиц государств Африки.